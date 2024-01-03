كلية دبي للسياحة تكرم دفعة جديدة من المشاركين بـ«تأهيل»

المصدر: دبي - البيان

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كرمت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ممثلة في إدارة التوطين دفعة جديدة من برنامج «تأهيل» ضمن مبادرة «نافس» لتطوير الكفاءات الوظيفية. وشملت الدفعة 15 مواطناً ومواطنة تم تدريبهم وتأهيلهم للعمل لدى مجموعة صديقي القابضة، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس»، وكلية دبي للسياحة، وصديقي القابضة.

وبرنامج «تأهيل» هو ثمرة التعاون البناء بين الجهات في القطاعين العام والخاص، لتنفيذ البرامج التدريبية التي تدعم التوطين في القطاع الخاص. وأعلنت كلية دبي للسياحة عن الانتهاء بنجاح من البرنامج التدريبي «تأهيل لقطاع التجزئة»، والذي تم خلاله تدريب المشاركين من المواطنين والمواطنات الملتحقين بالوظائف لدى مجموعة صديقي القابضة.

وقال أحمد آل ناصر، الوكيل المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين: «تطوير مهارات الكوادر الوطنية وتعزيز كفاءتهم في سوق العمل، يندرج ضمن أولويات الوزارة، ويتلاقى مع جهودها المستدامة لتنفيذ التوجهات الوطنية الرامية لتمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، من خلال ربط متطلبات التوطين في الفرص الوظيفية مع القدرات والتخصصات الفعلية للمواطنين الباحثين عن عمل، ما يدعم تنافسيتهم وتطورهم الوظيفي، وقدرتهم على قيادة وتحقيق التوجهات المقبلة، والرؤية الاقتصادية الطموحة للدولة».

وأوضح أن «تأهيل» يعكس رسوخ نهج الشراكة بين مختلف القطاعات في تبني وإنجاح الأهداف الوطنية، وأهمها ملف التوطين، خصوصاً في القطاعات الاستراتيجية المستهدفة، التي يحتل قطاع التجزئة مكانة رئيسية فيها، نتيجة حجم مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وما يحققه من نمو مستدام واتساع في حركة الأعمال، ونحن بدورنا نثمن هذه المبادرة ونشكر القائمين عليها، ونبارك للخريجين ونتمنى لهم رحلة ريادة موفقة في سوق العمل«.

وقال حسن صديقي، رئيس إدارة الموارد البشرية في مجموعة صديقي القابضة:»يشكل دعم المجتمع من خلال تطوير مواهبنا المحلية والارتقاء بمهاراتهم هدفاً رئيسياً لمجموعة صديقي القابضة. ونود أن نتوجه بجزيل الشكر إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج نافس ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

لقد ساهم برنامج تأهيل في تزويد المنضمين إلينا مؤخراً بالمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية مع مجموعة صديقي القابضة. ونتطلع إلى رؤية مواهبنا الإماراتية تشغل أبرز المناصب القيادية داخل المؤسسة. وشكراً لكم مجدداً«.

وقالت مريم المعيني، نائب الرئيس لتوطين القطاع الخاص في كلية دبي للسياحة:» سعداء بتدريب دفعة جديدة من برنامج تأهيل بالتعاون مع إحدى أهم الجهات الداعمة للتوطين في القطاع الخاص متمثلةبمجموعة صديقي القابضة، عبر توفير فرص وظيفية للكوادر الإماراتية الطموحة في مختلف المجالات، ونتطلع من جانبنا إلى تعزيز هذه الشراكة، والبحث عن شراكات وسبل جديدة للتعاون، وإلهام المزيد من الكفاءات الوطنية لتحقيق النجاح المتواصل".

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