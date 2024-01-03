أبوظبي تستضيف فعالية عالمية للمركبات الذكية وذاتية القيادة

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت شركة «جلوبال مايس أورجانيزيشن ليمتد إكس – GMOLx» عن إطلاق فعالية «دريفت إكس - DRIFTx» في أبوظبي، منصة للريادة الفكرية ومعرض لقطاع النقل والتنقل المستدام الجوي والبري والبحري.

وستستقطب فعالية «دريفت إكس - DRIFTx»، التي يستضيفها مكتب أبوظبي للاستثمار والذي أطلق أخيراً مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، نخبة من الخبراء وكبرى الشركات العاملة في قطاع النقل الذكي والتنقل المستدام، بهدف تعزيز الحوار والتعاون وتبادل المعارف والخبرات واستعراض أحدث الحلول والتقنيات المتعلقة بمستقبل القطاع، مما يعزز جهود إمارة أبوظبي لتكريس مكانتها عاصمة عالمية للنقل والتنقل المدني المستدام.

ويضم مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة «SAVI» مرافق حديثة ومراكز بحث وتطوير، وبيئية تنظيمية متميزة، تدعم ابتكار وتصميم واختبار تطبيقات التنقل الذكية والذاتية.

كما يهدف المجمع إلى تعزيز الإمكانات العالمية لتقنيات المركبات الذكية وذاتية القيادة، مما يدعم فعالية «دريفت إكس - DRIFTx» ودورها في توفير منصة دولية تجمع قادة القطاع والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجهات الحكومية، والأوساط الأكاديمية، والهيئات التنظيمية العالمية، والشركات الناشئة، لاستعراض أحدث ابتكارات وحلول التنقل الذكية وذاتية القيادة واستخداماتها في قطاع النقل والتنقل المستدام الجوي والبري والبحري.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «تمثل تقنيات المركبات الذكية وذاتية القيادة أداة مهمة لتوفير حلول تنقل مبتكرة للتعامل مع التحديات المرتبطة بالاستدامة البيئية، والشمولية الاجتماعية، والتخطيط المدني.

وستشكل فعالية «دريفت إكس - DRIFTx» منصة رائدة لمجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) وتساهم في تعزيز التعاون بين كل الجهات ذات العلاقة ودفع الابتكار، وتعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للنقل الذكي والتنقل المستدام الجوي والبري والبحري».

وتشير التوقعات إلى أن سوق المركبات الذكية وذاتية القيادة سيشهد نمواً كبيراً على المستوى العالمي، حيث يقدر أن يصل حجم السوق إلى 448.6 مليار دولار بحلول العام 2035، وهو ما سيدفع نحو تطوير المزيد من تقنيات النقل والتنقل المستدام، وسيسهم في إحداث نقلة نوعية في وسائل النقل وتخطيط المدن.

وستستضيف فعالية «دريفت إكس - DRIFTx» التي سيتم تنظيمها في أبوظبي في أبريل 2024، جلسات نقاش تجمع كل الجهات ذات العلاقة لتعزيز التعاون بينها، كما ستستعرض الابتكارات التي تدعم قطاع الطيران المستدام، وتكنولوجيا الطائرات من دون طيار، وأنظمة الطرق والسكك الحديدية الذكية، والحلول البحرية الصديقة للبيئة، وحلول التوصيل إلى الميل الأخير.

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