سوق دبي لأعلى مستوى في 3 أشهر بمكاسب 2.9 مليار درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.77% أو ما يعادل 31.25 نقطة، أمس، في أولى جلسات سنة 2024، مسجلاً 4091.05 نقطة، وهو أعلى مستوى في 3 أشهر تقريباً، وتحديداً منذ جلسة 6 أكتوبر الماضي، ليربح السوق 2.9 مليار درهم، بدعم مكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 687.5 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 690.38 مليار درهم في نهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «تكافل الإمارات» بالحد الأقصى عند 0.449 درهم، ليقود ارتفاعات 26 سهماً في سوق دبي المالي.

وتدعم أداء سوق دبي، بارتفاع أسهم «أمان» 10.6%، و«سلامة» 8.7%، و«الفردوس القابضة» 7.4%، و«أمانات القابضة» 5%، و«سالك» 4.5%، و«دبي الإسلامي» 1.4%.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 73.86 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً 0.76%، تلاه «أمانات القابضة» بسيولة 63.5 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة» جاذباً 33 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 74.8 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 126 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 51.23 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، بنسبة 0.105% إلى مستوى 9587.93 نقطة.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من مجمل التداولات بنحو 211.68 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 78.4 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 77.5 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً 0.63%. وارتفع في سوق أبوظبي أسهم «بالمز الرياضية» 9.2%، و«أدنوك للإمداد» 6.3%، و«سيراميك رأس الخيمة» 4.9%، و«بنك رأس الخيمة الوطني» 3.8%.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.4 مليار درهم، موزعة بواقع 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي، و349 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 386.1 مليون سهم عبر تنفيذ 22.5 ألف صفقة.

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