سوق دبي يربح 2.9 مليار درهم ويصعد لأعلى مستوياته في 3 أشهر

المصدر: وام

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نجح سوق دبي المالي في التحليق لأعلى مستوياته منذ 3 أشهر بمكاسب سوقية ناهزت 2.9 مليار درهم، مع إغلاق أسواق الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء في ختام أولى جلسات العام الجديد.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.641 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.95 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و690.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة بمكاسب 10.08 نقاط عند مستوى 9587.93 نقطة، وصعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 0.21 في المائة رابحاً نحو 19.9 نقطة ليقفل عند 9353.84 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.77 في المائة أو ما يعادل 31.25 نقطة، ليغلق عند 4091.05 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ 6 أكتوبر الماضي ومواصلاً مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي.

وتصدر سهم "العالمية القابضة" النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 211.6 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.15 في المائة عند 400.1 درهم، و "أدنوك للغاز" بسيولة 78.4 مليون درهم وأقفل عند 3.15 دراهم بمكاسب 1.94 في المائة، ثم "ملتيبلاي" جاذبا 77.5 مليون درهم ليصل إلى 3.2 دراهم رابحا نحو 0.63 في المائة.

وفي سوق دبي، استحوذ "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 73.8 مليون درهم ليغلق عند 7.98 دراهم بارتفاع 0.76 في المائة، تلاه "أمانات" جاذباً نحو 63.4 مليون درهم ووصل إلى 1.26 درهم بمكاسب 5 في المائة، ثم "الخليج للملاحة" بسيولة 33.03 مليون درهم وأقفل عند 7.28 دراهم.

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