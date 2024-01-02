إنجاز أساسات «صفا تو دي جريسوغونو» في دبي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت داماك العقارية، أن أعمال البناء لأحد أبرز مشاريعها الفاخرة في دبي «صفا تو دي جريسوغونو» تسير بخطى متسارعة، وتم الانتهاء من أعمال الحفر والأساسات، وجار تنفيذ أعمال البنية التحتية، حيث من المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2027.

وكانت داماك قد أطلقت برج «صفا تو دي جريسوغونو» في منتصف عام 2022، بُعيد الإعلان عن البرج الآخر «صفا ون دي جريسوغونو» المجاور له والذي يقع عند حديقة الصفا، حيث يحمل كلاهما توقيع دار المجوهرات السويسرية الراقية «دي جريسوغونو».

وتسعى داماك من خلال هذين البرجين إلى تقديم أسلوب معيشة فاخرة يوفر للسكان مزيجاً من الفخامة والرفاهية في قلب دبي، حيث يتميز المشروع بموقعه الحيوي على شارع الشيخ زايد وبجوار مشروع داماك الأيقوني «أيكون سيتي».

وقال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في داماك العقارية: «منذ الإعلان عن برج صفا تو دي جريسوغونو، أظهرنا التزاماً كاملاً تجاه عملائنا لتسليم المشروع وفق الجدول الزمني وضمن أفضل المعايير العالمية، مع ضمان تطبيق أفضل الممارسات في البناء والتطوير وتبني أفضل حلول التكنولوجيا ودمجها في عملية البناء. أنا فخور للغاية بالتقدم الذي نحرزه في عملية بناء البرج، وأتطلع قدماً إلى الترحيب بالسكان في برج صفا تو دي جريسوغونو بعد سنواتٍ قليلة».

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