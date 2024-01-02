«مانشون غلوبال»: دبي أهم سوق للعقارات الفاخرة في العالم

المصدر: دبي - البيان

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توقّع تقرير لـ«مانشون غلوبال» استمرار نمو طفرة العقارات الفاخرة في الإمارة، خلال العام الجاري 2024، حيث أشار تقرير للمنصّة على موقعها الرسمي، إلى أنَّ طفرة نمو العقارات الفاخرة في دبي تسير على الطريق الصحيح.

ونقل الموقع عن أورويل فونت الرئيس التنفيذي لشركة «لوكس هابيتات سوثيباي إنترناشونال رياليتي»، قوله إنَّ 2023، شهد ظهور إمارة دبي كأهم سوق عقاري في العالم للمعاملات عالية القيمة.

وأشار فونت إلى أنّه من المتوقّع أن تعزز دبي مكانتها واحدة من الوجهات الأكثر ملاءمة للأثرياء؛ مشيراً إلى أن دبي تشهد تدفق عدد كبير من ذوي الثروات العالية، بسبب نمط الحياة الذي توفّره الإمارة، والذي لا يوجد له مثيل في منطقة الشرق الأوسط برمتها.

وأضاف: «خلال العامين الماضيين 2022، و2023، كان نمو أسعار العقارات في دبي يتصدر عناوين الأخبار، مما يشير إلى أداء متميّز، ومتوقّع أن يستمر لفترة طويلة، خلال 2024، وأيضاً خلال 2025».

واختتم فونت تصريحاته بالقول: «سوق العقارات الفاخرة في دبي، سيشهد مستويات من النمو، ربما تكون معتدلة، لكنّه بالتأكيد سينمو لأنّه يسير في الاتجاه الصحيح».

ونقل الموقع عن جويل جودريتش مدير قسم العقارات في شركة كولد ويل بانكر غلوبال لاكشري، أنّ منطقة الخليج ستظل عاصمة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، لوجود الغالبية العظمى من أفضل شركات الذكاء الاصطناعي عالميّاً، مما قد يؤدي إلى طفرة كبيرة في أسعار العقارات الفاخرة في المنطقة.

واستعرض التقرير عدداً من نمو أسعار العقارات في مناطق أخرى حول العالم، مشيراً إلى أنَّ الأحداث العالمية ستحدث تأثيراً كبيراً مقارنة بالسنوات المعتادة الماضية، في جميع أسواق الإسكان الفاخر العالمية بداية من سان فرانسيسكو الأمريكية، وصولاً إلى إلى سيدني الأسترالية، مروراً بدبي خلال 2024.

ونقل الموقع عن توم بيل رئيس أبحاث الإسكان في نايت فرانك، قوله إنّه من المرجّح أن يشهد العام الجاري 2024، تقلّبات في أسواق العقارات الفاخرة، مدفوعة بالأحداث غير الاقتصادية التي تدور حول العالم.

لكنّ التقرير، يشير إلى انخفاض معدّلات الرهن العقاري في نيويورك الأمريكية على سبيل المثال، بحسب بيس فريدمان الرئيس التنفيذي لشركة براون هاريس ستيفنز الأمريكية المتخصصة في قطاع العقارات.

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