240 مشروعاً عقارياً في دبي بـ 68.6 ملياراً خلال 2023

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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شهدت مناطق دبي المختلفة خلال عام 2023، انطلاق أعمال البناء في 240 مشروعاً عقارياً، تصل كلفتها الإجمالية إلى 68.6 مليار درهم، وذلك وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتضم المشاريع التي انطلقت أعمال الإنشاء فيها خلال العام، 89184 عقاراً، تضم 74345 شقة سكنية ووحدة تجارية وفندقية، إلى جانب 13764 فيلا، إضافة إلى 1075 قطعة أرض، مع العلم بأن بيانات المشاريع المسجلة في الدائرة، تصنف أعمال بناء المجمعات والأحياء الواقعة في ذات مشروع التطوير الرئيس كمشاريع مستقلة.

الفلل

واستحوذت «مدينة هند 4» على أكبر عدد من الفلل التي انطلقت أعمال بنائها فخلال عام 2023، بواقع 2517 فيلا، بتكلفة إجمالية تتجاوز المليار درهم، وحلت منطقة اليفرة 1 في المرتبة الثانية بـ 1860 فيلا بقيمة 1.7 مليار درهم، أما منطقة الحبية السادسة، فحلت ثالثاً، بواقع 1450 فيلا بـ 918 مليون درهم، تلتها رابعاً منطقة وادي الصفا 5، بإجمالي 1320 فيلا بتكلفة 1.2 مليار درهم، ثم منطقة مدينة المطار بـ 1272 فيلا بقيمة 4 مليارات درهم.

الوحدات

وتصدرت «الخيران الأولى»، المناطق في إجمالي عدد الشقق السكنية والوحدات التجارية والفندقية ضمن المشاريع التي بدأ إنشاؤها في عام 2023، حيث سجلت انطلاق أعمال البناء في مشاريع تضم 13072 وحدة، بتكلفة 2.7 مليار درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة، بإجمالي 11053 وحدة بتكلفة 4.6 مليارات درهم، تلتها منطقة معيصم الأولى بـ 4913 وحدة، ضمن مشاريع تكلفتها 924 مليون درهم، ثم منطقة مرسى دبي، بـ 4717 وحدة بتكلفة 4.5 مليارات درهم، وجاءت منطقة الخليج التجاري خامساً، بـ 4272 وحدة، بمشاريع بلغت تكلفتها 4.7 مليارات.

الأراضي

وبالنسبة لقطع الأراضي البالغ عددها 1075 قطعة، فتركزت في منطقة الحبية الخامسة، بواقع 1044 أرضاً بقيمة 1.7 مليار درهم، والحبية الرابعة، بواقع 14 قطعة بتكلفة 1.4 مليار درهم، ثم نخلة جبل علي، بواقع 8 قطع بقيمة 9.3 مليارات درهم، تليها وادي الصفا 3، بواقع 3 قطع بقيمة 1.9 مليار درهم، وخامساً منطقة معيصم الأولى، بواقع قطعتي أرض بقيمة 924 مليون ردهم.

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