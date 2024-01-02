زوار دبي من 12 دولة يتجاوزون مستويات 2019 بـ %34.7

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت أعداد السياح القادمين إلى دبي من 12 سوقاً عالمياً خلال أول 10 أشهر من العام الجاري مستويات نمو تجاوزت تلك المسجلة خلال الفترة ذاتها من 2019، أي ما قبل الجائحة، وذلك بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وبلغ عدد السياح من هذه الأسواق الـ12 (والتي تندرج ضمن قائمة أهم 20 سوقاً من حيث التدفقات السياحية إلى دبي) أكثر من 6.915 ملايين سائح خلال أول 10 أشهر من العام الجاري مقارنة مع 5.146 ملايين خلال الفترة نفسها من عام 2019 بنمو 34.7%، الأمر الذي يعكس تسارع وتيرة التعافي في الأسواق السياحية لا سيما مع مواصلة الناقلات الوطنية نموها.

وأظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة أن السوق الهندي الذي يتصدر الأسواق العالمية ويستحوذ على الحصة الكبرى من زوار دبي نجح في تجاوز مستويات ما قبل الجائحة، حيث ارتفع عدد الزوار من السوق الهندي بنسبة 26% ليصل إلى 1.994 مليون زائر خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 1.588 مليون زائر في الفترة نفسها من 2019.

كازاخستان الأولى

وكشفت البيانات أن كازاخستان حلت في المركز الأول من حيث نسبة نمو أعداد السياح إلى دبي مقارنة بما قبل الجائحة، حيث استقطبت الإمارة في أول 10 أشهر من العام 2023 نحو 229 ألف زائر من كازاخستان مقارنة بـ 120 ألف زائر في الفترة نفسها من 2019 بنمو 91%.

وجاءت روسيا ثانياً بنمو 80%، ليرتفع عدد الزوار الروس إلى 917 ألف زائر في 10 أشهر مقارنة بـ 509 آلاف في الفترة نفسها من عام 2019، وحلت العراق في المركز الثالث مسجلة 74 % نمواً بأعداد السياح القادمين منها إلى دبي، حيث استقبلت دبي خلال أول 10 أشهر من العام الماضي 169 ألف سائح عراقي مقارنة بـ98 ألف سائح في الفترة المقابلة من 2019، الأمر الذي جاء بدعم من نشاط حركة الطيران بين البلدين.

نمو كبير

وأفادت البيانات أن عدد الزوار الكنديين في دبي سجل مستويات نمو كبيرة بلغت 36 % مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة، ليرتفع العدد من 131 ألف زائر خلال أول 10 أشهر من عام 2019 إلى 178 ألف زائر كندي في الفترة نفسها من العام الجاري، وهو ما يعكس توسع «طيران الإمارات» في السوق الكندي وزيادة عدد رحلات الخطوط الجوية الكندية إلى دبي. في حين ارتفع عدد الزوار الإيرانيين من 241 ألف زائر إلى 333 ألف زائر بنسبة نمو 39% مقارنة مع الفترة نفسها من 2019.

ونمت أعداد السياح القادمين إلى دبي من الولايات المتحدة من 529 ألف سائح خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2019 إلى 582 ألف سائح خلال أول 10 أشهر من العام الماضي بنمو 10 %.

وارتفع أعداد الزوار المصريين في دبي بنسبة 8% مقارنة مع مستويات 2019 ليصل إلى 281 ألف زائر مصري بنهاية أكتوبر الماضي، فيما استقبلت دبي خلال أول عشرة أشهر من العام الماضي 230 ألف سائح أسترالي بنمو 8% مقارنة مع مستويات 2019، وبلغ عدد الزوار القادمين من ألمانيا 453 بزيادة 2% مقارنة مع مستويات الفترة نفسها من العام 2019، فيما تجاوز عدد الزوار العمانيين مستويات 2019 بنسبة 1% ليصل إلى 860 ألف زائر عماني خلال أول عشرة أشهر من العام الماضي.

وحرصت دبي على مواصلة العمل لتقديم قيمة مضافة لزوارها من كل أنحاء العالم والارتقاء بالمقومات والأسس الكفيلة باستمرار هذا الأداء القوي لقطاع السياحة بما يضمن لزوار دبي قضاء أوقات ممتعة خلال إقامتهم في دبي لترسيخ مكانة الإمارة وجهة سياحية عالمية رائدة وتحقيق أهدافها الطموحة في أن تصبح المدينة الأكثر استقطاباً للزوار الدوليين في العالم.

وترجع زيادة التدفقات السياحية إلى دبي من الأسواق الرئيسية لمجموعة من العوامل منها توسع الناقلات الوطنية في هذه الأسواق، إلى جانب استضافة دبي مجموعة مميزة من الأحداث الترفيهية وفعاليات الأعمال، والتي بدورها رسخت من سمعة دبي العالمية، وأكدت مكانتها بوصفها مركزاً رائداً للاقتصاد والسياحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز