«آي إم جي» تطلق عالماً من المغامرات بمهرجان الشتاء في دبي

المصدر: دبي- البيان

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أنشأت آي إم جي عالماً من المغامرات أكبر مهرجان لعالم الشتاء في دبي والذي سيمتد حتى 15 يناير 2024. حيث ستقام الاحتفالات في أحد أكبر المدن الترفيهية المغلقة في العالم والتي تقع في دبي على طريق الشيخ محمد بن زايد.

ويمكن للزوار الانضمام إلى موكب وكرنفال الشتاء وزيارة سانتا كلوز في مكتب البريد الخاص به والالتقاء والترحيب بأقزام الشتاء الحية آي وإم وجي. كما يمكنهم أيضاً دخول قرية كعك الزنجبيل التي تعد جنة حلويات مليئة بالمسرات اللذيذة وبهجة العطلة. والوقت نفسه يمكنهم زيارة فندق الرعب المسكون ومشاهدة الاحتفالات الموسمية الجديدة «عطلات سعيدة ومخيفة!» في تجربة مختلفة لا تنسى للأعياد.

وعالم الشتاء في آي إم جي عالم هو عوالم من المغامرات مليء بالجولات المثيرة والحلويات اللذيذة والألعاب للجميع. مع العديد من المواضيع والمناطق، حيث تم تزيين كل منطقة بطريقة عيد الميلاد المبتكرة المختلفة والمميزة بما يتناسب مع المنطقة وشجرة ميلاد مميزة.

ويمكن للزوار الآن إضافة المغامرة إلى احتفالاتهم هذا العام من خلال زيارة عالم الشتاء في آي إم جي عالم عوالم من المغامرات.

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