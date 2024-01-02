توقعات بتواصل الأداء القوي لـ«سوق دبي» خلال 2024

المصدر: دبي - محمد عباس

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توقع خبراء ومحللون ماليون تواصل الأداء القوي وزخم النمو في سوق دبي المالي 2024، لافتين إلى أن الإدراجات الجديدة وقوة الاقتصاد والنمو القوي للقطاعات الأساسية تبشر بتواصل الزخم في السوق العام الجاري.

ولفت الخبراء إلى أن سوق دبي المالي رسخ مكانته وجهة لاستقطاب الاستثمارات المؤسساتية ومن الأفراد من داخل الدولة وخارجها فيما سجل صافي استثمارات الأجانب غير العرب في نحو 4.63 مليارات درهم في 2023، موضحين أن تدفق الاستثمارات جاء بدعم رئيسي من الجاذبية الاستثمارية للسوق وقوة اقتصاد دبي وتعدد الفرص والخيارات الاستثمارية.

وأكدوا أنه من المتوقع أن يواصل سوق دبي المالي، جذب المزيد من تدفقات رؤوس الأموال المحلية والأجنبية خلال العام الجديد في ظل انتعاش الاقتصاد وتواصل زخم النمو في الإمارة، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد.

وبحسب رصد لـ«البيان»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، حقق المستثمرون الأجانب - غير العرب - مشتريات بقيمة 33.98 مليار درهم في سوق دبي خلال 2023 مقابل مبيعات بنحو 29.35 مليار درهم، وبلغ صافي الاستثمار 4.6 مليارات درهم كمحصلة شراء.

وتهدف استراتيجية سوق دبي المالي الطموحة إلى جذب المستثمرين مع توسع السوق في تنويع فئات الأصول من خلال تداول العقود الآجلة للنفط والمزيد من العقود الآجلة للأسهم جنباً إلى جنب مع الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات المتداولة بما يعزز مكانته بين أبرز الأسواق الإقليمية من حيث تنوع الفرص الاستثمارية وفئات الأصول، بالإضافة إلى تكامل البنيتين الأساسية والتنظيمية في السوق وفق أفضل الممارسات العالمية، مما أسهم في إنجاز العديد من المبادرات وفي مقدمتها الاكتتابات العامة الأولية.

الأفضل خليجياً

وحقق سوق دبي المالي أفضل أداء خلال عام 2023 على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات للشركات والمؤسسات الجديدة، ما يوسع الخيارات والفرص أمام المستثمرين من الأفراد والمؤسسات.

وأظهر رصد «البيان»، صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 21.7 % خلال 2023، ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية العام الماضي وصولاً إلى 4059.8 نقطة في آخر جلسات العام، ليربح رأسماله السوقي ما يقارب 105.6 مليارات درهم، ليتربع سوق دبي على قمة أسواق المال الخليجية 2023، حيث تصدر بأدائه القوي المؤشرات الخليجية كافة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 581.97 مليار درهم في نهاية تداولات العام 2022 إلى 687.5 مليار درهم بآخر جلسات 2023. وحقق «الخليج للملاحة» أكبر وتيرة صعود في سوق دبي خلال 2023 بنسبة 963.8 %، تلاه «الفردوس القابضة» 224.8 %، ومصرف عجمان 76.2 % وإعمار للتطوير 62.1 %، وبنك المشرق 55.8 % وتعليم القابضة 49.6 %.

وتعززت القيمة السوقية لأسهم دبي بفضل مكاسب الأسهم القيادية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة التي شملت «الأنصاري للخدمات المالية»، و«تاكسي دبي»، وأسهمت جميعها في زيادة عمق السوق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

الثالثة على التوالي

ومن جهة أخرى حقق سوق دبي المالي أفضل أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، إذ سجلت مكاسب بنسبة 21.7 %، لتنهي تداولات العام عند مستوى 4,059.8 نقطة. وتعتبر هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يرتفع فيها مؤشر سوق دبي، بحسب تقرير كامكو إنفست لعام 2023.

وعلى صعيد الأداء القطاعي، شهدت خمسة من أصل تسعة قطاعات في البورصة نمواً خلال عام 2023، وشهد مؤشر قطاع السلع الكمالية أعلى معدل نمو خلال العام، مرتفعاً بنسبة 49.6 %، لينهي تداولات العام مغلقاً عند مستوى 1,473.5 نقطة، تبعه كل من مؤشري القطاع العقاري والقطاع الصناعي، اللذين سجلا نمواً بـ38.4، و26.7 % خلال العام، على التوالي.

في المقابل، تراجع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 34.8 % خلال عام 2023، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض على مستوى المؤشرات القطاعية، وتبعه كل من مؤشري قطاع الاتصالات (- 10.5 %)، ومؤشر قطاع المواد الأساسية (- 3.0 %).

وعلى صعيد الأسهم الرابحة، فقد جاء في صدارتها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة، بارتفاعه بنسبة 431.9 % في عام 2023، تبعه كل من سهمي شركة الفردوس القابضة، ومصرف السلام البحرين، بتسجيلهما لمكاسب بنسبة 224.8، و106.8 %، على التوالي.

في المقابل، جاء سهما شركة شعاع كابيتال وشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين، في صدارة الأسهم المتراجعة في عام 2023، إذ خسرت أسهم الشركتين نسبة 50.7 % من قيمتهما، تبعهما سهم شركة أرامكس بانخفاضه بنسبة 34.9 % خلال عام 2023.

وعلى صعيد أنشطة التداول لعام 2023، شهد سوق دبي المالي نمواً قوياً، إذ ارتفع إجمالي كمية التداولات بنسبة 26.2 % على أساس سنوي، ليصل إلى 47.8 مليار سهم. ومن حيث قيمة الأسهم المتداولة، تحسنت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 7.6 % على أساس سنوي، لتصل إلى 95.4 مليار درهم، ما يشير إلى تزايد تداولات الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة خلال العام.

وكان سهم شركة إعمار العقارية هو الأكثر تداولاً في البورصة للسنة الثالثة على التوالي، إذ تم تداول أسهم بقيمة 22.7 مليار درهم من أسهم الشركة في سوق دبي المالي.

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