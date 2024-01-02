«موانئ أبوظبي».. تحولات لافتة وتوسعات عالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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في عام استثنائي تميز بتوسعات عالمية غير مسبوقة وصفقات استحواذ استراتيجية، نجحت مجموعة موانئ أبوظبي، في ترسيخ مكانتها كمحرك عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية، وتوسيع شبكة الربط وتطوير إمكاناتها وتعزيز حضورها العالمي، مؤكدة على التزامها بتبني الابتكار المستدام والتميز في قطاع التجارة الدولية والخدمات اللوجستية.

واستهلت مجموعة موانئ أبوظبي عام 2023 بافتتاح محطة العقبة للسفن السياحية، وهي المحطة الأولى من نوعها في الأردن، واختتمته بتوقيع اتفاقية امتياز نهائية مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا المصري.

وعلى مدار عام 2023 نجحت المجموعة في توسيع رقعة انتشارها عالمياً عبر إبرام اتفاقيات بارزة والدخول في شراكات استراتيجية عديدة. ومن أبرز هذه الاتفاقيات، وفي إطار استراتيجية المجموعة والتزامها بتعزيز التنمية في الأسواق الناشئة، وقعت المجموعة اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً قابلة للتمديد لإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء بوانت نوار الكونغولي.

وقطعت المجموعة خلال العام خطوات واسعة على الصعيد المالي مستثمرة في المستقبل، حيث أنجزت في شهر أبريل 2023 اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع ائتلاف يضم 13 مصرفاً إقليمياً وعالمياً، بقيمة ملياري دولار، وجاء ذلك في ظل الزيادة المطردة في الطلب على هذه التسهيلات، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي في الملاءة المالية لمجموعة موانئ أبوظبي، ونظرته الإيجابية لمستقبلها.

وخلال الأشهر التسعة من عام 2023، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 116 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 8.11 مليارات درهم، وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 30 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 2.14 مليار درهم، كما ارتفع إجمالي صافي الأرباح بنسبة 14 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 1.07 مليار درهم.

وشكل الاستحواذ على 100 % من أسهم شركة نواتوم أحد أبرز الإنجازات في إطار استراتيجية المجموعة للتوسع العالمي خلال العام حيث تعد نواتوم المنصة العالمية الرائدة للخدمات اللوجستية المتكاملة، والمنتشرة في جميع الأسواق وخطوط التجارة الرئيسية. وقد جمع هذا الاستحواذ بين اثنين من اللاعبين الرئيسيين في المجال، حيث يتمتع كل منهما بعوامل قوة وإمكانات، ليشكلا معاً مزوداً عالمياً رائداً في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية.

وانعكس تركيز استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي على الاستثمار في طرق التجارة البحرية الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحاكاة منظومة أعمالها المتكاملة في المناطق التي تمتلك آفاق نمو مستداماً طويل الأجل، في إبرام اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً مع صندوق ميناء كراتشي، لتطوير محطة حاويات حديثة.

وسيتم بموجب هذه الاتفاقية تأسيس مشروع مشترك يخصص استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية والفوقية على مدى الأعوام العشرة القادمة، ومن المخطط أن يتم ضخ غالبية هذه الاستثمارات في عام 2026، مما يسهم في دفع النمو وتشجيع التنويع التجاري وتوطيد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان.

وقال فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: «لم يكن عام 2023 مجرد عام النمو والتوسع لمجموعة موانئ أبوظبي، فقد كان عاماً نجحنا خلاله في إعادة تشكيل ملامح قطاع الخدمات البحرية واللوجستية. إن إنجازاتنا ليست مجرد انعكاس لاستراتيجيتنا، بل تعد دليلاً واضحاً على عدم كفاية وجدوى اتباع الأساليب التقليدية إذا أردنا البقاء في السوق العالمية سريعة التطور.

لقد تبنينا التغيير، لا لنظل رائدين في مجالنا وحسب، بل كي نعيد تشكيل قطاعنا. وبينما نمضي في مسيرتنا تماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، سيظل التزامنا بالاستدامة والابتكار وتعزيز شبكة الربط العالمية جزءاً لا يتجزأ من هذه المسيرة».

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «حققنا خلال هذا العام تحولات لافتة لنصبح محركاً عالمياً رائداً في مجالنا، ودخلنا أسواقاً جديدة وأعدنا تصور المشهد لنضمن ترك أثر إيجابي يعود بالنفع على أصحاب العلاقة وعلى المجتمعات التي نعمل بها.

وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار في قطاعنا وتأثره بالتغيرات الجيو - سياسية والاقتصادية، فقد واصلنا تركيزنا على اتباع نهج جريء واستباقي بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة. وجاءت مشاريعنا التوسعية واستثماراتنا المتنوعة لتعزز مسيرتنا نحو مستقبل تتبنى فيه مجموعة موانئ أبوظبي معايير الابتكار والمرونة لإعادة تشكيل المشهد التجاري واللوجستي على مستوى العالم».

ومن خلال تنفيذ الأجندة التحويلية لمجموعة موانئ أبوظبي على مدار عام 2023، باشرت المجموعة الرقمية بالانتقال من كونها شركة تخدم المجموعة ووحدات أعمالها، إلى شركة تهدف إلى قيادة رقمنة التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لقد حدد هذا العام الهام مسار الخطة الخمسية الطموحة للقطاع الرقمي، والتي تتضمن تحويل المنصة الرقمية الأساسية لمجموعة موانئ أبوظبي وتحقيق أوجه التآزر مع الشركات الجديدة التي تم الاستحواذ عليها. وقام القطاع خلال 2023 بإنشاء مقره الرئيسي الجديد واستكشاف فرص رقمنة التجارة العالمية، كما شرع في انتهاج مسار نمو غير عضوي بالإضافة إلى تعزيز حلوله الرقمية.

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