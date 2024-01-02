57 ألف حساب جديد 2023 بارتفاع 12.5 %

المصدر: دبي - محمد عباس

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أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، نحو 57 ألفاً و54 حساباً جديداً للمستثمرين خلال عام 2023، بالتزامن مع الإدراجات الجديدة في السوق، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبيته واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد «البيان»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً بـ 12.5 % خلال العام 2023، مقارنة بـ50 ألفاً و718 حساباً جديداً في العام 2022. وتوزعت الحسابات الجديدة على أشهر العام بواقع 6088 حساباً في ديسمبر الماضي و9014 حساباً جديدًا في نوفمبر و3608 حسابات في أكتوبر، و3526 حساباً في سبتمبر، و4295 حساباً في أغسطس، و3570 حساباً في يوليو، و4246 حساباً في يونيو، و5349 حساباً في مايو، و4246 حساباً في أبريل، و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير، و3082 حساباً في يناير 2023.

واستحوذت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، وفق البيانات، على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة بواقع 13942 حساباً، ثم «بي اتش ام كابيتال» بنحو 11122 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بواقع 9076 حساباً، يليها «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بـ5651 حساباً، و«الدولية للأوراق المالية» بـ5164 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» بواقع 3446 حساباً.

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