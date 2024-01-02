%37.6 انخفاض إجمالي الصناعة الكورية الجنوبية 2023

المصدر: (سيئول - يونهاب)

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أظهرت بيانات صناعية أن شركات بناء السفن الكورية الجنوبية احتلت المرتبة الثانية في عام 2023 من حيث الطلبيات العالمية الجديدة للعام الثالث على التوالي.

وحصلت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية على إجمالي 10.01 ملايين طن إجمالي تعويضي (CGT) من الطلبيات الجديدة هذا العام، وهو ما يمثل 24 % من الإجمالي العالمي البالغ 41.49 مليون طن، وفقاً للبيانات الصادرة عن باحث السوق العالمي «كلاركسون ريسيرش سيرفيس».

وانخفض إجمالي الصناعة الكورية الجنوبية 37.6 % مقارنة بالعام السابق. كما انخفض العدد العالمي 18.7 % منذ عام 2022. واحتفظت كوريا الجنوبية سابقاً بالمركز الأول عالمياً في طلبيات بناء السفن الجديدة لمدة 3 سنوات متتالية، قبل أن تتخلف عن الصين منذ عام 2021.

وتفوقت شركات بناء السفن الصينية في عام 2023، حيث حصلت على 24.46 مليون طن إجمالي تعويضي من الطلبات الجديدة، أو 59 % من الإجمالي العالمي. وتفوقت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية على المنافسين الصينيين من حيث طلبيات بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال هذا العام.

وحصلت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية على 4.41 ملايين طن إجمالي تعويضي من طلبيات ناقلات الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وهو ما يمثل 80 % من الإجمالي العالمي البالغ 5.54 ملايين، في حين حصلت الشركات الصينية على 20 %، أو 1.13 مليون طن إجمالي تعويضي من الطلبيات.

وارتفعت النسبة لكوريا الجنوبية من 70 % في عام 2022، بينما انخفضت النسبة للصين من 30 %.

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