الطروحات الجديدة تضيف 267 مليار درهم لرأس مال أسهم الإمارات 2023

المصدر: أبوظبي - وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية رسملة سوقية جديدة، خلال 2023 تجاوزت 267 مليار درهم، بفضل الطروحات الأولية الجديدة، بما يتماشى مع خطط الأسواق، لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم، خلال السنوات الثلاث المقبلة، من مستوياتها البالغة حالياً أكثر من 3.65 تريليونات درهم.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام» استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على نحو 254.68 مليار درهم من الرسملة السوقية الجديدة، فيما بلغ نصيب سوق دبي المالي نحو 12.3 مليار درهم.

وجاءت «أدنوك للغاز» في الصدارة، مع بلوغ قيمتها السوقية عند الإدراج بسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 182 مليار درهم بسعر بلغ 2.37 درهم للسهم الواحد، ثم «بيورهيلث» بعدما أضافت نحو 36.2 مليار درهم بسعر طرح 3.26 دراهم للسهم، يليه «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي» مع بلوغ قيمتها السوقية عند الإدراج نحو 14.87 مليار درهم بسعر نهائي 2.01 درهم للسهم العادي.

وبلغت القيمة السوقية لسهم «فينيكس جروب» عند الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 9.07 مليارات درهم، و«بريسايت ايه أي ھولدينغ بي ال سي» 7.5 مليارات درهم، و«إنفستكورب كابيتال» لخدمات رأس المال نحو 5.04 مليارات درهم.

وفي سوق دبي المالي، وصلت القيمة السوقية لأسهم مجموعة «الأنصاري للخدمات المالية» عند الإدراج إلى نحو 7.73 مليارات درهم بسعر طرح بلغ 1.03 درهم، وبينما بلغت رسملة «تاكسي دبي» عند الإدراج نحو 4.6 مليارات درهم، وسعر طرح نهائي 1.85 درهم للسهم.

عمق الأسواق

وأسهمت الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

إقبال كبير

وشهدت الطروحات إقبالاً كبيراً من المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية، مع وصول إجمالي الطلب على 6 من هذه الطروحات لأكثر من 1.43 تريليون درهم، بما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي، الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى، إلى جانب توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين، للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني.

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