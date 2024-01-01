الفعاليات والمهرجانات ترفع إشغالات فنادق أبوظبي لمستويات قياسية

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد القطاع الفندقي في إمارة أبوظبي مستويات إشغال قياسية بالتزامن مع احتفالات العاصمة برأس السنة الميلادية واستقبال العام الجديد 2024، من خلال مجموعة من الفعاليات الضخمة والاحتفالات في أجواء ترفيهية عالمية تشهد استقطاب الزوار من شتى أنحاء العالم.

وقال مسؤولون في فنادق وشركات سياحية لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن هناك إقبالاً كبيراً على فنادق ومنتجعات أبوظبي خصوصاً الواقعة بالقرب من مناطق الاحتفالات الرئيسية والمهرجانات مثل مهرجان الشيخ زايد في الوثبة ومهرجان أم الإمارات على كورنيش أبوظبي، وذلك رغبة من النزلاء في الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي تشهدها هذه الفعاليات مع قدوم السنة الجديدة.

وأضاف المسؤولون إن أبوظبي قدمت تجارب سياحية فريدة وجاذبة ومجموعة متنوعة من الفعاليات الاستثنائية للاحتفال بالعام الجديد، وفي مقدمتها أضخم عرض للألعاب النارية في مهرجان الشيخ زايد الذي استمر لأكثر من 60 دقيقة متواصلة، أسهمت بشكل كبير في زيادة إشغالات الفنادق من مختلف الجنسيات خلال الفترة الراهنة لا سيما وأن أبوظبي باتت مقصداً سياحياً رئيساً للعطلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقدم مهرجان الشيخ زايد المقام حالياً بمنطقة الوثبة في أبوظبي، فعاليات وأنشطة جديدة وعروضاً فلكلورية وفنية عالمية للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة من بينها أكبر وأضخم عرض للألعاب النارية وعروض الدرون لأكثر من 60 دقيقة والذي حطم 4 أرقام موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل، بالإضافة إلى استخدام أكثر من 5000 طائرة درون في سماء الوثبة لأول مرة بالمنطقة، إلى جانب عرض الليزر الضخم والذي يستخدم لأول مرة في المنطقة.

وأخذ «مهرجان أم الإمارات 2023» أحد أكبر المهرجانات الترفيهية والوجهة العائلية الفريدة للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، زواره للاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة المتنوعة والمغامرات المبهرة والـعروض الترفيهية الحية خلال الاحتفال بالسنة الجديدة حاملاً البهجة والمرح للزوار بمختلف فئاتهم وجنسياتهم وسط أجواء مليئة بالتشويق ترضي تطلعاتهم.

تدفقات سياحية

وقال محسن الشيمي، مدير إدارة المبيعات الحكومية الإقليمي لفنادق سانت ريجيس أبوظبي، إن القطاع الفندقي في إمارة أبوظبي نجح منذ بداية الموسم الشتوي الحالي في تحقيق ارتفاع ملحوظ في نسبة الإشغال بفضل الزيادة الكبيرة في حركة التدفقات السياحية، مشيراً إلى تزايد مستويات الإشغالات في فنادق العاصمة خلال عطلات رأس السنة الميلادية مع رغبة النزلاء في مشاهدة فعاليات واحتفالات العام الجديد. وأضاف الشيمي أن أبوظبي تشهد مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والحفلات للاحتفال بالعام الجديد، إلى جانب وجود مهرجانات ضخمة مثل مهرجان الشيخ زايد ومهرجان أم الإمارات، وهو ما يرسخ مكانة العاصمة وجهة مفضلة للسياح من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم للاحتفال بالسنة الجديدة. وتوقع الشيمي تواصل الزخم السياحي في أبوظبي خصوصاً مع قدوم العديد من المواسم والفعاليات والأحداث الكبرى خلال العام الجديد 2024، وأيضاً الاهتمام الحكومي بإطلاق المزيد من المبادرات لمواصلة تعزيز الأداء المميز للقطاع السياحي والفندقي في الإمارة.

كنوز سياحية

من جانبه، قال عمر العلي، الرئيس التنفيذي للمشاريع والتطوير لدى «نيرفانا» للسياحة، إن الاحتفالات والمهرجانات التي تشهدها أبوظبي مع قدوم السنة الجديدة تظهر معالم العاصمة المتنوّعة بصورة متميزة وتعرف السياح والزوار من جميع أنحاء العالم بالكنوز السياحية في الإمارة.

وأشار العلي إلى أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الإشغال الفندقي بالعاصمة أبوظبي بالتزامن مع عطلات رأس السنة الميلادية، مشيراً إلى أن الموسم الحالي هو الأفضل للقطاع السياحي في أبوظبي والإمارات مع تزايد إقبال السياح ونزلاء الفنادق من جنسيات مختلفة وخصوصاً من أوروبا، وروسيا، وإيطاليا، وبريطانيا.

وقال العلى إن القطاع السياحي والفندقي في أبوظبي والإمارات حقق نتائج قوية في العام 2023 مقارنة بالعام الماضي 2022، فيما من المتوقع أن يتواصل زخم النمو والانتعاش في العام الجديد لتثبت للعالم قوة وتنافسية قطاعها السياحي وتطوره المستمر.

مقومات عالمية

وقال محمد الصياد، مدير الإيرادات للشرق الأوسط وأوروبا ووسط آسيا في فنادق «ريكسوس» و«اول انكلوزيف كوليكشن»، إن فنادق أبوظبي تشهد أداءً قياسياً وسط إقبال كبير من جانب الزوار للاحتفال بالسنة الجديدة، والاستفادة من عروض القيمة المضافة المقدمة للعائلات والأطفال والمجموعات. وأشار الصياد إلى أن أبوظبي تشهد جملة من الأحداث والفعاليات والمهرجانات بالتزامن مع الاحتفالات بالسنة الجديدة وهو ما يسهم في زيادة أعداد الزوار والنزلاء بما يتماشى مع هدف دائرة الثقافة والسياحة في العاصمة لاستقطاب أكثر من 24 مليون زائر مع نهاية 2023.

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