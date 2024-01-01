القراصنة نهبوا ملياري دولار من العملات المشفرة خلال 2023

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

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أظهرت بيانات شركات تأمين تداول العملات الرقمية المشفرة استمرار نشاط القرصنة ولكن بوتيرة أقل لأول مرة منذ 2020.

وبحسب بيانات شركة دي.إي إف 1 لأمن المعلومات التي تدير قاعدة البيانات آر.إي.كي.تي فإن القراصنة استولوا خلال العام الماضي على نحو ملياري دولار عبر عشرات الهجمات الإلكترونية.

ورتبت قاعدة البيانات عمليات القرصنة على العملات المشفرة وفقاً لحجمها بدءاً من عملية اختراق شبكة رونين عام 2022، حيث استولى القراصنة على أكثر من 600 مليون دولار من العملات المشفرة، والتي كانت أكبر عملية قرصنة في تاريخ هذا القطاع حتى اختراق شبكة ميكسكين نتورك خلال 2023، التي استولى فيها القراصنة على نحو 200 مليون دولار.

وكتبت شركة دي.إي إف 1 في تقريرها أن هذا المبلغ الكبير (حصيلة عمليات القرصنة خلال العام 2023)، ورغم أنه موزع على عدد كبير من الحوادث، فإنه يؤكد استمرار نقاط الضعف والتحديات في نظام العملات الرقمية المشفرة.. عام 2023 يمثل دليلاً على استمرار نقاط الضعف وضرورة معالجتها.

وفي ديسمبر أصدرت شركة تي.آر.إم لمتابعة تعاملات البيانات التسلسلية (البلوك تشين) المستخدمة في العملات الرقمية تقديرات لعمليات القرصنة على العملات الرقمية خلال 2023 بنحو 1.7 مليار دولار.

أسوأ عمليات القرصنة

ومن بين أسوأ عمليات القرصنة على العملات الرقمية خلال 2023، العملية التي استهدفت شركة إيولر فاينانس، حيث سرق اللصوص نحو 200 مليون دولار، والعملية التي تمت ضد شركة مالتي تشين، وتم فيها سرقة 126 مليون دولار، وعملية بونك داو، وتم فيها سرقة 120 مليون دولار، ثم عملية بولونيكس 114 مليون دولار، وعملية أوتوميك 100 مليون دولار.

يذكر أن شركات البيانات قدرت حصيلة عمليات القرصنة على العملات الرقمية في العام 2022 بنحو 3.8 مليارات دولار، منها 1.7 مليار دولار يقال إن مجموعة القرصنة المعروفة باسم لازاروس جروب المحسوبة على حكومة كوريا الشمالية كانت وراء سرقتها. وفي عام 2021 قدرت حصيلة القرصنة على العملات الرقمية بنحو 3.3 مليارات دولار.

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