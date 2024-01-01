«لاكشري لايف ستايل»: دبي تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للحياة الراقية

المصدر: دبي - البيان

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أكد ماركو دي ليو، الشريك الإداري لمكتب الاستشارات القانونية «بونيلي إيريد»، في مقال بموقع مجلة «لاكشري لايف ستايل» البريطانية؛ أن دبي تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للحياة الراقية؛ خصوصاً بعد أن شهدت الأعوام الماضية طفرة غير مسبوقة في مشاريع التطوير العقاري الفاخرة.

وأوضح ليو أن مشاريع التطوير العقاري الفاخرة لم تسهم فقط في تشكيل أفق الإمارة فحسب؛ بل إنها أثرت بشكل تحولي على الشركات الفاخرة، لا سيما تلك العاملة في قطاع التصميم الداخلي. وأضاف: «زادت جاذبية الإمارة بالنسبة للشركات والمستثمرين بشكل كبير، والذي لم يكن يحدث لولا عوامل عدة مثل: الإدارة الفعالة للجائحة، والمشهد الاقتصادي والجيوسياسي المستقر، والمبادرات التي تشمل خيارات متنوعة لتأشيرة الإقامة». وشدد ليو على أن «تدفق المغتربين الذي يقررون الإقامة في دبي، ونمو معدلات الزوار السنويين، كانا من العوامل التي أدت إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية على حد سواء».

مركز عالمي للفخامة

ويوضح ليو أن «مكانة دبي تتعزز يوماً بعد يومٍ مركزاً للفخامة، إذ إنها دائماً ما تبادر في سوق العقارات الفاخرة؛ ومع استعداد أسعار العقارات لمزيد من النمو خلال 2024؛ فإن الزيادة في الطلب تترجم إلى ارتفاع كبير في عدد العملاء الذين يبحثون عن الدعم للمعاملات العقارية الشخصية أو المتعلقة بالاستثمار».

ويؤكد على أن التحولات الملحوظة في تفضيلات مشتري العقارات الفاخرة، تظهر بوضوح من خلال بيانات السوق العقاري في دبي؛ والتي تشمل: المخططات المفتوحة، والمساحات متعددة الوظائف، والإضاءة الطبيعية الوفيرة، والمساحات الخضراء، والمنشآت الفنية، وهو ما يتماشى مع الاستدامة والمواد الصديقة للبيئة.

شركات التصميم الداخلي

ولفت إلى أن السوق العقاري في دبي يوفر فرصاً عدة لشركات تصميم الديكور الداخلي، والتي تسعى لإقامة علاقات تعاون مع المطورين العقاريين، إذ يعتمد نجاح هذه الشركات حالياً على توافقهم مع تفضيلات العملاء الراغبين في التميز.

ويستشهد ليو بالعلامات التجارية المتخصصة في مجال التصميم الداخلي والمفروشات الفاخرة، التي دخلت السوق العقاري في دبي بشكل استراتيجي، وهو ما تجسد في شراكات مثل تعاون «فيندي كاسا» الإيطالية، مع شركة «داماك» العقارية لإنشاء فلل «فيندي».

قدرة تنافسية عالية

وشدد على أن القدرة التنافسية العالية للسوق العقاري، مع تنافس الوافدين الجدد على حصة من مشاريع البنية التحتية والبناء المزدهرة، تجعل التعاون مع الشركاء المحليين والعلامات التجارية الفاخرة أمراً لا بد منه لتحقيق النجاح»

وأكد ليو أن مستقبل قطاع التصميم الداخلي الفاخر في دبي واعد، مع احتلال الاستدامة والتصميمات الصديقة للبيئة مركز الاهتمام؛ لكنه يوضح أن «ضرورة التزام شركات التصميم الداخلي التي تدخل سوق دبي التعامل مع الفروق الثقافية الدقيقة، والالتزام باللوائح المحلية، وإقامة علاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين».

ويختم مقاله بالقول: «لا تعيد الطفرة العقارية بدبي تشكيل أفقها فحسب؛ بل إنها أصبحت تعريفاً بهوية الإمارة وجوهرها؛ لذلك فإن شركات التصميم الداخلي وخصوصاً التي ستدمج الفخامة مع الاستدامة، على موعدٍ مع الازدهار في هذا السوق الجاذب للغاية».

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