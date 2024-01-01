توقعات بمواصلة دبي ترسيخ مكانتها بسوق العقارات الفاخرة عالمياً في 2024

المصدر: دبي - البيان

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تشير التوقعات إلى أن دبي ستواصل خلال العام 2024 تعزيز مكانتها في المشهد العالمي للعقارات الفاخرة بشكل ملحوظ. وكانت دبي خلال 2023، احتلّت الصدارة كوجهة رائدة في قطاع العقارات الفاخرة على مستوى العالم، متجاوزة بذلك أشهر المدن العالمية الأخرى. كما أصبحت دبي موقعاً مفضلاً للمساكن الراقية ذات العلامات التجارية، متفوقة بذلك على غيرها من المدن العالمية العريقة الشهيرة بعقاراتها الفاخرة مثل نيويورك ولندن.

وتتوقع دبي زيادة في الطلب على مساحات المعيشة الفاخرة من قبل فئة المستثمرين المحليين والأجانب. ولا يكمن التحدي في جودة العقارات الحالية، بل في محدودية عدد العقارات الفاخرة المتوفرة، حيث لا يتساوى العدد مع معدل الطلب المتزايد بسرعة.

وأكدت ديانا نيلبوفسكايا، الرئيس التنفيذي، شركة ميريد الدولية للتطوير العقاري توقعات ارتفاع مبيعات العقارات بالغة الفخامة في دبي، فبحلول نهاية يوليو 2023، سجلت دبي بيع 335 عقاراً فاخراً، حيث حققت إيرادات تبلغ حوالي 850 مليون دولار أمريكي (3.1 مليارات درهم) من العقارات الراقية في النصف الأول من العام.

وفي الربع الثالث 2023، وصلت مبيعات السوق إلى 420 مليون دولار. ويركز السوق على المشترين من فئة الميليارديرات، وقد تم بيع 176 منزلاً بمبلغ 845 مليون دولار و219 منزلاً في العام الماضي، مما يشير إلى ارتفاع الطلب على العقارات بالغة الفخامة.

يشهد سوق العقارات في دبي تحولاً كبيراً حيث أصبح السوق أكثر استقراراً مما يعزز ثقة المستثمرين وقدرتهم على اتخاذ قرارات استثمار مستنيرة ومدروسة. يعكس هذا النضج استدامة السوق على المدى الطويل وقدرته على استقطاب مجموعة عالمية من المستثمرين والمستخدمين النهائيين.

يؤكد تقرير نايت فرانك لخريف عام 2023 هذا الاتجاه، حيث يشير إلى ارتفاع ربع سنوي لأحد عشر عاماً على التوالي في قيم العقارات السكنية في دبي، بزيادة متوسطها 19 % في العام الماضي. كما تحظى الشقق بشعبية متزايدة في سوق العقارات في دبي.

لوحظ زيادة كبيرة بنسبة 19.9 % في متوسط إيجارات الشقق حتى شهر أكتوبر 2023، مقارنة بارتفاع بنسبة 18 % في متوسط إيجارات الفلل. يسلط هذا الاتجاه الضوء على تفضيل المشترين العيش في الشقق في دبي.

وختمت ديانا نيلبوفسكايا بالقول إن أداء دبي في عام 2023 شهد تحولاً استراتيجياً نحو استثمارات مستنيرة وهو ما تعكسه المبيعات ذات الأرقام القياسية وقاعدة المستثمرين المتنوعة، مما يشير إلى نضح السوق والتركيز على القيمة طويلة الأجل. وخلال 2024، من المتوقع أن تواصل دبي نموها المستمر في الساحة العقارية العالمية، حيث توفر فرصاً استثنائية للمستثمرين والمشترين.

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