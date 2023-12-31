دبي تستحوذ على 59% من التراخيص التجارية بالإمارات بنهاية 2023

المصدر: سامح الليثي – أبوظبي

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استحوذت إمارة دبي على 59% من إجمالي التراخيص التجارية الصادرة في الإمارات بنهاية العام الجاري بواقع 470.5 ألف ترخيص، من إجمالي 800 ألف ترخيص تجاري مسجل للشركات والمؤسسات العاملة بالدولة بنهاية العام الجاري 2023.

ووفق بيانات حديثة مدرجة في السجل الاقتصادي الوطني أصدر 78.5% من إجمالي التراخيص التجارية في الدولة عبر الدوائر الاقتصادية في الإمارات المختلفة في الوقت الذي تركزت 21.5% من إجمالي التراخيص التجارية في المناطق الاقتصادية المتنوعة الموزعة جغرافيا داخل الدولة.

وكانت 79% من التراخيص المسجلة في إمارة دبي تمت عبر دائرتها الاقتصادية وسجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة الحصة الأكبر من تلك التراخيص بحصة 139.1 ألف ترخيص، تلتها الشركات الفردية بحصة تخطت 86.7 ألف ترخيص وشركات الشخص الواحد 85.5 ألف شركة، ثم الشركات المدنية 56.1 ألف ترخيص، بينما ضمت التراخيص أيضاً الحصة الأكبر من تركز أنشطة الشركات الدولية بنحو 1505 تراخيص للشركات الأجنبية ونحو 319 ترخيصاً للشركات الخليجية.

في المقابل بلغت حصة التراخيص المسجلة في إمارة أبوظبي 19.2% من إجمالي التراخيص التجارية بالدولة وبإجمالي 154.3 ألف ترخيص، جاءت 94% عبر دائرتها الاقتصادية و6% عبر سلطات المناطق الاستثمارية، فيما كانت أكبر أنماط التراخيص عبر الدائرة الاقتصادية للشركات الفردية بواقع 75.2 ألف ترخيص وذات المسؤولية المحدودة 25453، فيما اختصت الشركات الجامعة للمسؤولية المحدودة والشخص الواحد 22568 ترخيصاً، بينما سجلت شركات الشخص الواحد 5623 ترخيصاً إلى جانب 4533 ترخيص لفروع الشركات المحلية و1153 ترخيصاً لفروع الشركات الأجنبية.

وجاءت إمارة الشارقة بحصة 12.4% من إجمالي التراخيص الممنوحة بالدولة بقرابة 99 ألف ترخيص شركة موزعة بدورها بحصة تتجاوز 66% للمصدرة عبر الدائرة الإقتصادية كان نصيب الشركات الفردية منها 39.8 ألف ترخيص ونحو 16.1 ألف ترخيص للشركات ذات المسؤولية المحدودة وقرابة 4.9 آلاف لتراخيص شركات الشخص الواحد وضمت أيضا 109 تراخيص للمنشآت الأجنبية و23 ترخيصاً للشركات الخليجية، بينما تركزت 34% من التراخيص الممنوحة بالإمارة في المناطق الاستثمارية الحرة.

وبلغت التراخيص الممنوحة في إمارة رأس الخيمة 6.7% من إجمالي التراخيص بالدولة مسجلة 53.2 ألف ترخيص، كانت الحصة الأكبر منها بأكثر من 61% في المناطق الاستثمارية ونحو 39% أصدرت عبر الدائرة الاقتصادية حتى نهاية العام.

بينما سجلت الفجيرة نحو 13.7 ألف ترخيص كان 97% منها عبر دوائرها الاقتصادية في كل من الفجيرة ودبا الفجيرة فيما بلغ إجمالي التراخيص المسجلة في إمارة عجمان 6381 ترخيص كانت 34% منها في مناطقها الحرة أما على صعيد إمارة "أم القيوين" فقد سجلت أكثر من 3.3 آلاف ترخيص نشط حتى نهاية العام الجاري.

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