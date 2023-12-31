أسعار الوقود تواصل انخفاضها للشهر الثالث على التوالي في الإمارات

المصدر: البيان

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للشهر الثالث على التوالي أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2024 بمقدار يتراوح بين 13 و14 فلساً للبنزين، و19 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2023.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الأول من يناير 2024، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وانخفض سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 14 فلساً من 2.96 درهم في ديسمبر الى 2.82 درهم في يناير، كما انخفض لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 14 فلساً من الى 2.85 درهم في ديسمبر الى 2.71 درهم في يناير.

وكذلك انخفض سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 13 فلساً من 2.77 درهم في ديسمبر الى 2.64 درهم في يناير. كما نزل سعر لتر الديزل بمقدار 19 فلساً لكل لتر من الى 3.19 دراهم في ديسمبر الى 3.0 دراهم في يناير.

وكانت اللجنة قد أقرت خفض أسعار الوقود خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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