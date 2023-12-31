«لاكشري لندن»: «جيه إيه ذا ريزورت» إضافة لقطاع الضيافة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أكد «لاكشري لندن» أن منتجع «جيه إيه ذا ريزورت» الذي يبعد 700 متر من شاطئ جبل علي في دبي يشكل إضافة إلى قطاع الضيافة في دبي ويساعد على توفير المزيد من خيارات الإقامة الفاخرة أمام السياحة الوافدة والمتنامية إلى الإمارة.

ولفت الموقع البريطاني المتخصص في عرض العقارات الفاخرة حول العالم، في تقرير إلى تميز المنتجع ما يوسع الخيارات أم المزيد من التدفقات السياحية في دبي لافتاً إلى أن المنتجع يحتضن مركزاً للفروسية، وملعب غولف للبطولات، ونادٍ للرماية، ومسابح متعددة، ومنطقة لاكتشاف الحيوانات، والمخلوقات الضخمة والملونة».

واعتبر الموقع أن المنتجع يعبّر عن فخامته باعتباره أكبر منتجع للتسلية والترفيه في دبي، وهو ما يؤكده العديد من الزوار، وذلك بناءً على الجوائز التي حصل عليها، بدءاً من مكانته بين أفضل 1 % من أفضل الفنادق في العالم على موقع «تريب أدفايزر»، وصولاً إلى أفضل فندق عائلي شامل في الشرق الأوسط.

وأشار الموقع إلى أن المنتجع يقع على مساحة مليون متر مربع، ما يمثّل نحو 138 ضعف مساحة ملعب ويمبلي، حيث يتضمن المنتجع 3 فنادق عالمية: جيه إيه بيتش، وجي إيه بالم تري كورت، وجيه إيه ليك فيو.

واستعرض «لاكشري لندن» مطاعم المنتجع؛ حيث قال إن وجود 25 مطعماً تجعله منتجعاً ومكاناً مثالياً لاختيار مكان مختلف لكل وجبة، مؤكداً أن الجو في جميع أنحاء المنتجع يتميز بالهدوء.

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