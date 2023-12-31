عروض مهرجان دبي للتسوق تتواصل بأروع التجارب الترفيهية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتواصل فعاليات الدورة 29 من مهرجان دبي للتسوق لتنشر أجواء الفرح والبهجة في أنحاء المدينة بينما تتلألأ سماء الإمارة بالعروض الإبداعية، إلى جانب الفعاليات الترفيهية المشوقة.

وتمنح العروض الفرصة لزوار دبي والمقيمين فيها للاستمتاع بمشاهدة أجمل العروض والمجسمات والأعمال الفنية الضوئية وعروض طائرات الدرون اليومية التي تمنح الزوار أجمل اللحظات.

وتحل شخصيتا «ذا أنوكي» العالميتان ضيفين على المهرجان، حيث نجح المجسمان في جذب أنظار سكان المدينة خلال ظهورهما الأول في دبي.

وتزور الشخصيتان مناطق السيف، وحتّا، وسوق «اتصالات إم أو تي بي»، وحي دبي للتصميم لنشر الفرح والبهجة في أوساط الزوار. وسيكون الزوار في حي السيف على موعد مع مشاهدة أروع المجسمات والأعمال الفنية الضوئية ضمن فعالية «أضواء دبي:

إضاءة النيون» ولمحبي الطبيعة، يستمتع الزوار بأجواء فعالية «عجائب الأمازون في ويست بيتش، نخلة جميرا»، حيث تتضمن مشاهد خلابة تحتوي على مجسمات بالحجم الطبيعي لببغاوات الأمازون. كما يتضمن المهرجان عرض طائرات الدرون الاستثنائي باستخدام 800 طائرة درون.

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