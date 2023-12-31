دبي تتصدر مبيعات العقارات الفاخرة عالمياً

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد دبي نمواً قوياً في أسعار العقارات الفاخرة، فيما تتباطأ معدلات النمو في العديد من الأسواق الأخرى، بدعم جاذبية الإمارة للمستثمرين والأثرياء وأصحاب الأعمال من أنحاء العالم، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية للعيش والعمل والسياحة، حيث تصدرت الإمارة عالمياً في مبيعات العقارات الفاخرة.

وأكد «بيز كومينوتي»، أن دبي دخلت المرحلة الذهبية لسوق العقارات، والذي يشارك في الاستثمار فيه المواطنون الجنوب أفريقيين أيضاً، إذ حوّل المستثمرون أموالهم إلى دبي، التي يرون أنها ليست مستقرة فحسب، بل تنمو أيضاً.

واستشهد الموقع الإخباري الجنوب أفريقي، بتقرير نايت فرانك لعام 2023، والذي أشار إلى قفزة أسعار العقارات 225 %، مقارنة بأدنى مستويات الجائحة في أواخر 2020.

ونقل الموقع عن نومباسا ماويلا الرئيس التنفيذي لمكتب مجموعة «سييف بروبريتي» الجنوب أفريقية في دبي، أن دبي هي الملاذ الملائم للاستثمار في العقارات حالياً، واصفاً إياها بـ«المركز الشرق أوسطي الذي يتميز بتدفق مستمر من رجال الأعمال والسياح، وسوق تأجير مزدهر بشكل خاص، ما يوفر عوائد رائدة عالمياً على الاستثمارات الإيجارية».

وشدد على أن نمو سوق العقارات في دبي، يؤكد أن غالبية المعروض العقاري قد تم استيعابه، مضيفاً أن الإمارة تشهد حالياً إطلاق مشاريع تطوير جديدة في السوق، وغالباً ما تقدم هذه المشاريع شروط دفع ميسرة، وعوائد إيجار استثنائية، خاصة للمستثمرين في جنوب أفريقيا. وأكد ماويلا أن الاستثمار في دبي، يفتح للمطورين العقاريين آفاقاً جديدة في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن «الإقامة الذهبية» استحوذت على شعبية كبيرة للراغبين في بدء أعمالهم الخاصة في دبي.

وشدد الرئيس التنفيذي لمكتب «سييف بروبريتي»، على أن فتح الحسابات المصرفية الشخصية والتجارية الخارجية في دبي، تعتبر ميزة إضافية للمطورين العقاريين، إذ يتمكن المشترون العقاريون حالياً من الحصول على تمويل عقاري يصل إلى 75 % من سعر الشراء.

موضحاً أن العديد من المطورين العقاريين يقدمون خطط سداد بديلة جذابة للغاية، والتي تعتبر مثالية لمواطني جنوب أفريقيا. وأضاف ماويلا أن «دبي واحدة من أكثر أسواق العقارات جاذبية، مع مضاعفة الفرص يوماً بعد يوم، إنها واحدة من أهم فرص الاستثمار العقاري في العالم».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز