«قمة العرب للطيران» في رأس الخيمة فبراير المقبل

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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تستضيف رأس الخيمة يومي 27 و28 فبراير المقبل فعاليات الدورة الحادية عشرة من «قمة العرب للطيران»، الحدث الرائد لقطاع الطيران والسياحة في المنطقة، وتحت شعار «استشراف مستقبل السفر».

وتهدف هذه القمة السنوية، التي تنعقد بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إلى حفز التغيير العالمي الذي يشهده القطاع، ودفع عجلة الابتكار والاستثمار والاستدامة، وتعزيز تجربة العملاء.

وستجمع القمة نخبة من قادة القطاع وصناع القرار والخبراء والمبتكرين لتبادل المعرفة، وإقامة الشراكات، وإرساء معايير جديدة لمستقبل قطاع الطيران والسفر إقليمياً وعالمياً. وسيتم تقديم رؤى مبتكرة في الثورة الرقمية ودورها في إعادة صوغ هذا القطاع الحيوي مع التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعي في الطيران والسياحة.

وتركز الجلسات الحوارية لهذا الحدث على التزام القطاع مستقبلاً أكثر استدامة عبر التركيز على المعايير البيئية والاجتماعية المستدامة وحوكمة الشركات، والحد من الانبعاثات الكربونية، واعتماد وقود الطيران المستدام.

ومع أجندتها الغنية من الجلسات الحوارية التفاعلية والكلمات الرئيسة المهمة وورش العمل والمساحة المخصصة للمعرض، تبشر القمة بصوغ مفاهيم جديدة للوجهات وتجارب المسافرين؛ إذ يناقش قادة القطاع تغير توقعات المستهلكين، وكيف يمكن للشركات التكيف معها، فضلاً عن الاستراتيجيات العملية للارتقاء بقدرات المواهب والكوادر القيادية في بيئة سريعة التغير.

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