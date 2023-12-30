«إكسيل أسترا» تطور منشأة تصنيع في «كيزاد» بـ 20 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات، وشركة إكسيل أسترا للهندسة والإنشاءات، ومقرها الإمارات، اتفاقية مساطحة مدتها 50 عاماً لتطوير منشأة تصنيع في كيزاد. وتعمل شركة إكسيل أسترا في مجال مقاولات البناء وتتميز بتقديم الحلول المتكاملة للمشاريع في قطاع الطاقة.

وتستثمر شركة إكسيل أسترا بموجب الاتفاقية ما يقرب من 20 مليون درهم لتطوير المنشأة في كيزاد المعمورة على مساحة تبلغ حوالي 45.000 متر مربع. وستعمل المنشأة على حشد خبرات مجموعة كيزاد وشركة أسترا وتضافر جهود كلا المؤسستين الرائدتين نحو تحقيق أهدافهما المشتركة وتسريع النمو في القطاع الصناعي وخلق فرص العمل وإمداد قطاع الطاقة في البلاد بالمنتجات والخدمات.

وتتوقع الشركة أن يوفر المشروع حوالي 400 فرصة عمل جديدة، وأن يحقق مبيعات تزيد على 200 مليون درهم سنوياً، بالإضافة إلى زيادة صادرات الإمارة من المنتجات المصنعة محلياً ومنتجات «صنع في الإمارات».

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد: «ترحب مجموعة كيزاد بالشركات الصناعية مثل شركة اكسيل استرا وتعمل على تهيئة بيئة الأعمال المناسبة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتحفيز نمو القطاع الصناعي في البلاد وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي مركزاً صناعياً وتجارياً عالمياً».

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