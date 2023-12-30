غرفة عجمان تناقش مبادرات ومشاريع 2024

المصدر: عجمان - البيان

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أكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن الغرفة حريصة على متابعة ومواكبة التوجهات والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، لتحسين القدرة على التنافسية، وضمان تنمية أعمال أعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص، إلى جانب تحديث الخدمات والمشاريع بشكل مستمر، دعماً لتقديم خدمات استباقية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتطوير بيئة الأعمال، وكذلك تحديد الفرص والتحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم سهولة ممارسة الأعمال واستدامتها.

وأشاد بجهود غرفة عجمان وشركائها من الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي لتعزيز جاذبية عجمان للاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة حجم التجارة البينية، والعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك برئاسة عبدالله المويجعي وبحضور حمد بن راشد النعيمي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والشيخ سلطان بن صقر النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان.

واطلع الحضور على نتائج أعمال غرفة عجمان خلال 2023، كما تم مناقشة مشاريع ومبادرات غرفة عجمان خلال العام 2024 والجهود المبذولة لتوفير بيئة أعمال مُتكاملة ومُشجعة لتطوير ونمو أعمال منشآت القطاع الخاص، إلى جانب اعتماد غرفة عجمان على تطبيق منهجيات الابتكار والحوكمة ومعايير الجودة على كافة خدماتها وعملياتها لضمان تحسين التنافسية وزيادة جاذبية الإمارة الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد الحضور على ضرورة تكثيف جهود غرفة عجمان لتوسيع دائرة شراكاتها المحلية والخليجية والدولية، دعماً لتطوير شبكة علاقات اقتصادية محلية وعالمية متجددة تدعم فرص التوسع وتطوير الأعمال والترويج لإمارة عجمان كوجهة مثالية للاستثمار، إلى جانب فتح قنوات تواصل فعالة لتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات وتعزيز التعاون المشترك بين منشآت القطاع الخاص.

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