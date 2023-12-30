مهرجان دبي للتسوق يحتفل بالعام الجديد عبر فعاليات استثنائية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقدم مهرجان دبي للتسوق أسبوعاً آخر حافلاً بالتجارب الاستثنائية والفعاليات الترفيهية الملائمة لجميع أفراد العائلة من أجل صنع ذكريات لا تُنسى في الأيام الأخيرة من العام 2023، في الوقت الذي يستعد للعام الجديد بتجارب وفعاليات استثنائية.

وتتضمن الفعاليات عروض الألعاب النارية المذهلة في ليلة رأس السنة الجديدة والحفلات الموسيقية التي يحييها ألمع نجوم الفن حتى بداية موسم التخفيضات في مهرجان دبي للتسوق، والمهرجانات الرائعة التي تُنظم في جميع أنحاء المدينة.

احتفالات رأس السنة

وتعم الاحتفالات برأس السنة جميع أنحاء دبي في وداع العام الحالي واستقبال العام الجديد مع حفلات العشاء المميزة والعروض الكبيرة والفعاليات الترفيهية العائلية التي يمكن المشاركة فيها مجاناً، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية التي تضيء سماء الإمارة في أشهر وجهات المدينة.

وهناك أيضاً عرض طائرات الدرون في فعالية «أضواء دبي» ضمن مهرجان دبي للتسوق، ويمكن حضور الفعالية مجاناً في ذا بييتش، جي بي آر، وبلوواترز بعرض مبهر يشهد تحليق 800 طائرة درون لكي تشكّل مشهداً مذهلاً يروي قصة ماضي دبي ومستقبلها.

أجواء احتفالية

وتتضمن التجارب الاستثنائية فعالية «كانتين X» المستلهمة من فعالية «كانتين الشاطئ من اتصالات» في حديقة مشرف، والتي تستمر حتى 31 ديسمبر 2023، وتقدم أشهى المأكولات في أجواء مميزة، حيث يمكن الاستمتاع بالأوقات في أحضان الطبيعة. ويشارك في الفعالية أكثر من 20 مطعماً محلياً عبر خمس فئات مختلفة.

وستقضي العائلات أيضاً أوقاتاً سعيدة ضمن مجموعة واسعة من الأنشطة الرائعة المصممة خصيصاً للصغار، بدءاً من الألعاب العملاقة القابلة للنفخ والترامبولين إلى تجارب البانجي المشوقة. وهناك أيضاً تجربة السينما المفتوحة الاستثنائية المصممة خصيصاً لفعالية «كانتين X».

حيث تقع هذه السينما الفريدة من نوعها في منطقة وقوف السيارات، وتعرض أفلاماً إنجليزية وعربية قديمة، يشاهدها الزوار من سياراتهم، مما يوفر تجربة سينمائية فريدة لا تُنسى تحت النجوم.

وتوفر فعالية «اتصالات إم أو تي بي» تجربة التسوق البديلة والتي أصبحت من الفعاليات الأساسية في مهرجان دبي للتسوق. وتقام هذه الفعالية المميزة في حي دبي للتصميم، الذي ينبض بالحياة في الفترة من 5 حتى 14 يناير.

حيث يمكن التعرف على أفضل المنتجات بدءاً من العلامات التجارية المحلية والإقليمية بما في ذلك أفضل الملابس العادية والرياضية والمنتجات الأساسية المميزة والتي قد لا تتوفر في مراكز التسوق.

أضواء دبي

وستضيء فعالية «أضواء دبي» واجهات المباني مع مجسمي «ذا أنوكي»، حيث يظهر الثنائي المحبوب لأول مرة في المدينة في عدة مواقع خلال مهرجان دبي للتسوق. ويمكن الاستمتاع بمشاهدة الثنائي اللطيف في «حتا» حتى 31 ديسمبر، وفي السيف وحي دبي للتصميم حتى 14 يناير.

ويعد مهرجان «أضواء دبي» بأروع العروض في منطقة دبي التاريخية، حيث تبث فعالية إضاءة النيون الرسائل الإيجابية والعبارات المميزة في أحياء السيف وسوق الذهب. وتكتمل التجربة المذهلة على ضفة الخور.

حيث ترسم مراكب العبرة المضاءة بالنيون لوحة أخاذة تمنح أروع الخلفيات للصور، وتحول الواجهة البحرية إلى مشهد ينبض بالألوان مع انعكاس الضوء على البلدة القديمة. ويمكن لزوار السيف أيضاً الاستمتاع بعروض مذهلة للألعاب النارية.

ويبرز الثنائي المحبوب «مدهش ودانة» خلال فعالية «أضواء دبي: مدهش إنفليتابلز» في سيتي سنتر مردف، إضافة إلى فعالية «عجائب الأمازون في ويست بييتش، نخلة جميرا»، حيث تتضمن مشاهد خلابة تحتوي على مجسمات بالحجم الطبيعي لببغاوات الأمازون، وأعمالاً فنية دقيقة من الزهور، وجميعها مستوحاة من أكبر الغابات الاستوائية المطيرة في العالم.

سحوبات وجوائز

ويقدم مهرجان دبي للتسوق أكبر جائزة لهذا العام بقيمة مليون درهم نقداً في مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم حيث سيفوز بها متسوق واحد محظوظ حتى 14 يناير 2024. ويمكن للمتسوقين الذين أنفقوا 300 درهم فقط في أي من مراكز تسوق التابعة لماجد الفطيم من مسح إيصالاتهم ضوئياً على تطبيق «شير ريواردز» ليحصلوا على فرصة الدخول في السحب على الجائزة الكبرى.

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