الانتهاء من مشروع «بن غاطي هايتس» السكني في قرية جميرا الدائرية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «بن غاطي للتطوير»، إحدى شركات التطوير العقاري في الإمارات، عن الانتهاء من مشروع «بن غاطي هايتس» والذي يضم 365 وحدة سكنية في منطقة قرية جميرا الدائرية.

نقلات نوعية

وقال المهندس محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة «بن غاطي للتطوير»: نجح القطاع العقاري بالإمارات في تحقيق نقلات نوعية واستثنائية، ما أسهم في ترسيخ مكانته مركزاً عالمياً رائداً للأسواق العقارية وذلك بفضل جهود الدولة والنمو المتزايد من المستثمرين الأجانب على طلب العقارات في السوق الإماراتي المزدهر بالفرص الواعدة.

وأضاف: يعود انتعاش السوق العقاري إلى عوامل عدة منها إجراءات القيادة الرشيدة والتي أسهمت في جذب المزيد من الاستثمارات واستقطاب المزيد من الكفاءات المهنية التي بدورها أثرت تأثيراً إيجابياً على أداء سوق العقارات في الدولة.

وأشار إلى أن الشركة تقدم الكثير من فرص الاستثمار في المنطقة، حيث قامت بطرح أكثر من 20 مشروعاً في منطقة قرية جميرا الدائرية في أقل من ثلاث سنوات، تم إنجاز العديد منها.

خطط

وكانت الشركة قد أعلنت عن خططها لتسليم 7 مشاريع عقارية جديدة في دبي، حيث قامت بتسليم مشروع «بن غاطي لونا» الذي يضم 207 وحدات سكنية في منطقة قرية جميرا الدائرية. تجدر الإشارة إلى أن السوق العقارية في دبي تمر بفترة ازدهار قوية وسط انتعاش الاقتصاد المحلي، مع توقعات باستمرار هذا الانتعاش خلال العام المقبل.

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