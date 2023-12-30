«الأمل القابضة» تتوسع في المزارع العمودية بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «الأمل القابضة» عن خططها للتوسع في مشاريع المزارع العمودية في دبي، وذلك على خلفية مشاركتها في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، والذي اختتمت فعالياته في مدينة إكسبو دبي مؤخراً.

وقال المهندس هنائي عطاطرة، الرئيس التنفيذي والمالك لمجموعة «الأمل للقابضة»: «إن المجموعة شاركت في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، الذي أقيم في دبي مؤخراً، حيث استعرضت خططها لإقامة مشاريع خاصة بالمزارع العمودية، والأرصدة الكربونية، وطاقة السولار، مؤكداً أن المجموعة تهتم بالحفاظ على البيئة».

وأكد أن الإمارات دولة جاذبة للاستثمار بكافة مجالاته، وأنها أرض الفرص، التي يرتادها كل طامح للربح في العالم، حيث تضع القوانين واللوائح لمساعدة كل مستثمر جاد، مشيراً إلى أن الإمارات توفر بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، كما توفر مرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى.

وقال: «إن المجموعة التي يبلغ رأسمالها السوقي 500 مليون درهم، تستعد للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة والعالم خلال 2024، وقال: «إن المجموعة المتخصصة في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات وإدارة البيانات والبنية التحتية وخدمات الأعمال السمعية والبصرية تعتزم فتح أسواق لها في السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان، خلال الفترة المقبلة».

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