«أبوظبي للفنادق» تشغل 3 فنادق تابعة لـ «ماريوت الدولية» في دبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق عن تعاونها مع «ماريوت» الدولية عبر توقيع اتفاق شراكة، ما يشكل محطة فارقة في مسيرة ثلاثة من الفنادق المتميزة في دبي.

ويعد هذا التحالف الاستراتيجي بداية لمبادرة استثنائية لتغيير العلامات التجارية لهذه الفنادق، وذلك في إطار تعزيز التزام شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بتقديم تجارب ضيافة لا مثيل لها على مستوى المنطقة.وبموجب هذه الشراكة.

والتي ستبدأ اعتبارا من 1 يناير 2024، ستقوم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بتشغيل هذه الأصول الفندقية المتميزة تحت علامات تجارية فارقة تشمل جي دبليو ماريوت وأوتوغراف كولكشن.

وتهدف استراتيجية تغيير العلامة التجارية هذه إلى إعادة تعريف مفهوم الفخامة في دبي، بما يعد بتجربة واعده تتماشى مع الهوية الفريدة لكل فندق. وسوف تشهد هذه الفنادق، والتي تشمل فندق جي دبليو ماريوت مارينا (المعروف سابقا باسم العنوان مرسى دبي)، وفندق بوليفارد، أوتوغراف كولكشن (المعروف سابقا باسم فندق فيدا داون تاون دبي).

وفندق ذي هيرتج، أوتوغراف كولكشن (المعروف سابقاً باسم فندق منزل داون تاون دبي)، تغييراً ملحوظا في أعمالها نتيجة لهذا التحول.وقال خالد أنيب، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق: يسعدنا تعزيز علاقتنا مع ماريوت الدولية من خلال هذه الصفقة، والتي تتماشى مع استراتيجيتنا الشاملة وآليات العمل المتطورة لنموذج أعمالنا.

وأضاف: تعد علامتا جي دبليو ماريوت وأوتوغراف كولكشن إضافة رائعة إلى محفظتنا المتنوعة والمرموقة. من جهته، قال رينيه نيجوف، رئيس مجلس إدارة «كمبينسكي إس.إيه»: يمثل هذا الإنجاز المهم خطوة متقدمة إلى الأمام بالنسبة لمجموعة «كمبينسكي» وتعزز دورنا كواحدة من العلامات التجارية الرائدة في قطاع الفنادق الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط.

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