سوق دبي الأفضل خليجياً في 2023 بنمو 21.7 %

المصدر: دبي - محمد عباس

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حقق سوق دبي المالي أفضل أداء خلال عام 2023 على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

وأظهر رصد «البيان»، صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 21.69 % خلال 2023، ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية العام الماضي وصولاً إلى 4059.8 نقطة في آخر جلسات العام، ليربح رأسماله السوقي ما يقارب 105.6 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 581.97 مليار درهم في نهاية تداولات العام الماضي إلى 687.5 مليار درهم بآخر جلسات 2023.

وخالف سوق دبي المالي مؤشرات الأسواق الخليجية التي شهدت أغلبها تراجعاً في الأداء خلال 2023، حيث تراجع مؤشر بورصة مسقط 7.95 %، وبورصة الكويت 7.87 %، وسوق أبوظبي 6.2 %، وبورصة قطر 0.85 %، في المقابل ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 13.13 %، وبورصة البحرين التي ارتفعت بنسبة 3.49 %.

مكاسب

وأنهت الأسهم المحلية العام 2023 بمكاسب سنوية كبيرة مدعومة بشكل رئيسي بقوة الاقتصاد الوطني والمكاسب القوية للأسهم المدرجة، إلى جانب زيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، والإدراجات الجديدة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ما يقارب 444.6 مليار درهم لترتفع الرسملة السوقية من 3.206 تريليونات درهم في نهاية العام 2022 وصولاً إلى 3.651 تريليونات درهم في نهاية العام 2023، موزعة بواقع 2.963 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و581.97 مليار درهم لسوق دبي المالي.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال 2023 بأكثر من 420.9 مليار درهم، موزعة بواقع 319.9 مليار درهم في سوق أبوظبي، و101.06 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على 110.6 مليارات سهم، منها 58.2 مليار سهم في أبوظبي، و52.4 مليار سهم في دبي، عبر تنفيذ 5.4 ملايين صفقة.

وتدعمت القيمة السوقية للأسواق المحلية بفضل مكاسب الأسهم القيادية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة التي شملت «أدنوك للغاز»، و«بريسايت»، و«الأنصاري للصرافة»، و«أدنوك للإمداد»، و«تاكسي دبي»، و«إنفستكورب»، و«فينيكس»، و«بيورهيلث».

حيث أسهمت جميعها في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين. وحقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية خلال الـ 12 شهراً الماضية بقيمة ناهزت 7 مليارات درهم خلال الفترة من يناير وحتى آخر جلسات ديسمبر الجاري.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي المالي خلال العام بنسبة 21.69 % أو ما يعادل 723.73 نقطة ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة مغلقاً عند 4059.8 نقطة بنهاية 2023، مع صعود مؤشر العقار 38.4% والصناعة 26.7 % والمالية 19.9 %.

وحقق «الخليج للملاحة» أكبر وتيرة صعود في سوق دبي خلال 2023 بنسبة 963.8 %، تلاه «الفردوس القابضة» 224.8 %، و«مصرف عجمان» 76.2 % و«إعمار للتطوير» 62.1 %، و«بنك المشرق» 55.8 % و«تعليم القابضة» 49.6 %.

وزاد «الوطنية للتأمينات العامة» 44.2 %، و«أمانات القابضة» 41.2%، و«الاستشارات المالية الدولية» 40 %، و«ديار للتطوير» 36 %، و«إعمار العقارية» 35.1 %، و«الإمارات دبي الوطني» 33%، و«العربية للطيران» 31.2 %، و«أملاك للتمويل» 29.8 %، و«سالك» 25.4 %، و«تيكوم» 22.2 % و«تاكسي دبي» 15.1 %.

وحصد «إعمار العقارية» النصيب الأكبر من التداولات في سوق دبي خلال 2023 بسيولة 22.7 مليار درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ 11.5 مليار درهم، ثم «دبي الإسلامي» 7.13 مليارات درهم، و«الخليج للملاحة» 6.8 مليارات درهم.

الاستثمار الأجنبي

وسجل المستثمرون الأجانب غير العرب صافي استثمارات بنحو 4.6 مليارات درهم كمحصلة شراء في سوق دبي المالي خلال 12 شهراً الماضية، الأمر الذي يعكس مستوى الثقة في أسواق رأس المال في الدولة ورغبة المستثمرين الدوليين بالتعرف على اقتصاد الإمارات النشط من خلال أسواقها المالية.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» خلال العام متراجعاً بنسبة 6.2 % ليتراجع من مستوى 10211.09 نقطة في نهاية العام الماضي وصولاً إلى 9577.85 نقطة بنهاية 2023، لكنه نجح خلال العام في تسجيل مكاسب بنحو 339 مليار درهم.

ونجح سهم «الخليج اﻻستثمارية» في تحقيق أكبر وتيرة صعود في سوق أبوظبي خلال 2023 مع ارتفاعه بنسبة 175.6 %، وارتفع «رأس الخيمة العقارية» 72 %، و«البنك العربي المتحد» 58.8% و«الإمارات لتعليم قيادة السيارات» 50.4 % و«مجموعة أرام» 39%. كما زادت أسهم «برجيل القابضة» 37 % و«بنك الشارقة» 36.5 % .

و«بالمز الرياضية» 32.6 % و«أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 32.2 % و«الواحة كابيتال» 30.9 % و«أدنوك للحفر» 26.8 % و«الشارقة الإسلامي» 24.6 % و«أدنوك للإمداد» 22.4 % و«الدار العقارية» 20.77 % و«موانئ أبوظبي» 11.15 %.

واستقطب سهم «العالمية القابضة» خلال 2023 سيولة بنحو 85.1 مليار درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 32.4 مليار درهم، و«ملتيبلاي« 22.9 مليار درهم، و«أبوظبي الأول» 13.5 مليار درهم.

أداء شهري ويومي

وعلى المستوى الشهري، أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 82 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال شهر ديسمبر.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.569 تريليونات درهم في نهاية تداولات نوفمبر الماضي إلى 3.651 تريليونات درهم في آخر جلسات ديسمبر.

وعزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، في ختام تعاملات أمس، وربح رأسماله السوقي نحو 6.3 مليارات درهم، فيما صعد مؤشر السوق بنسبة 0.25 % أو ما يعادل 10.27 نقاط، مسجلاً 4059.8 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 681.24 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 687.52 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «الإمارات الإسلامي» بالحد الأقصى عند 6.44 دراهم، ليقود ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي المالي، وصعدت أسهم «الوطنية للتأمينات العامة» 5.47 %، و«مصرف السلام السودان» 5 %، و«أمانات القابضة» 3.45 %.

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