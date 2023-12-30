401 مليار أعلى مبيعات سنوية في تاريخ عقارات دبي

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت عقارات دبي خلال 2023 مبيعات استثنائية هي الأعلى على الإطلاق في تاريخ الإمارة، إذ سجلت دبي خلال العام بأكمله 129016 صفقة بيع عقارية بقيمة 401.2 مليار درهم.

وبذلك تكون عقارات دبي قد حققت رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى في تاريخ السوق.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغت المبيعات العقارية في دبي 401.2 مليار درهم خلال 2023 محققة نمواً بنسبة 51.1% مقارنة بمبيعات العام 2022 والتي بلغت 265.5 مليار درهم، كما حققت الصفقات العقارية نمواً بنسبة 32.3% من 97478 صفقة خلال العام 2022 إلى 129016 صفقة خلال 2023.

وبلغ إجمالي التصرفات العقارية في دبي خلال العام 2023، نحو 554.7 مليار درهم بنمو 5% مقارنة بالعام الماضي والتي سجلت فيه 528 مليار درهم، فيما توزعت التصرفات العقارية خلال العام 2023 إلى 401.2 مليار درهم مبيعات عقارية عبر 129016 صفقة، ورهون عقارية بقيمة 120.9 مليار درهم عبر 25.670 صفقة، و32.6 مليار درهم هبات عقارية بواقع 7.465 صفقة.

توزع المبيعات

وشملت مبيعات العام 2023 ما يقارب 99496 وحدة سكنية بقيمة 195.8 مليار درهم، بالإضافة إلى 11873 مبنى بقيمة 36.2 مليار درهم، بالإضافة إلى 17647 قطعة أرض بقيمة 169.1 مليار درهم.

جاهزة وتحت الإنشاء

وسجلت مبيعات العقارات تحت الإنشاء، أو العقارات على الخريطة، نمواً بـ 58.7% حيث سجلت 150.5 مليار درهم في 2023 مقارنة بـ 94.8 مليار درهم في 2022، فيما ارتفعت مبيعات العقارات الجاهزة من 170.6 مليار درهم العام 2022 إلى 250.6 مليار درهم خلال العام 2023، بنمو وقدره 46.8%.

أفضل 5 مناطق

إلى ذلك، حافظت منطقة نخلة جميرا على صدارة أعلى المناطق من حيث صفقات البيع بقيمة 29.8 مليار درهم نتجت عن 2464 صفقة، ثم الخليج التجاري ثانياً بـ 21.8 مليار درهم عبر 9797 صفقة، تلتها ثالثاً منطقة برج خليفة بقيمة 19 مليار درهم عبر 4984 صفقة، ثم رابعاً قرية جميرا الدائرية بـقيمة 14.6 مليار درهم عبر 13532 صفقة، وخامساً منطقة دبي كريك هاربور بقيمة 14.5 مليار درهم عبر 4701 صفقة.

الأداء الشهري

وتصدر شهر نوفمبر باقي أشهر العام 2023 من حيث حجم المبيعات، حيث سجل مبيعات عقارية بقيمة 42.3 مليار درهم، وحل أكتوبر ثانياً بـ 39.5 مليار درهم، يليه سبتمبر بـ 37.8 مليار درهم.

وجاء يوليو رابعاً بـ 37.7 مليار درهم، وخامساً شهر مارس بـ 34.1 مليار درهم، وسادساً أغسطس بـ 33.6 مليار درهم، وسابعاً مايو بـ 33.5 مليار درهم، وثامناً ديسمبر بـ 30.6 مليار درهم بنمو 21% على أساس سنوي، ثم يونيو بـ 30.4 مليار درهم، يليه يناير بـ 27.8 مليار درهم، ثم فبراير بـ 27 مليار درهم، وأخيراً أبريل بمبيعات عقارية بلغت 26.3 مليار درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز