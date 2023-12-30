دبي تتفوق عالمياً في أغلى الصفقات العقارية الفاخرة خلال 2023

المصدر: دبي - البيان

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تفوقت دبي عالمياً في أغلى الصفقات العقارية الفاخرة التي تم تنفيذها خلال العام الجاري، وفقاً لموقع «مانشون غلوبال» المتخصص في العقارات الفاخرة.

واستعرض الموقع 6 صفقات حققت أرقاماً قياسية خلال 2023، من بينها دبي وأمريكا ولندن وسيدني. وأشار الموقع إلى وجود الكثير من مبيعات المنازل التي حطمت الأرقام القياسية هذا العام، بدءاً من ماليبو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وصولاً إلى سيدني في أستراليا، مؤكداً ارتفاع متوسط نمو أسعار المنازل الفاخرة في 46 مدينة دولية بنسبة 2.1% سنوياً في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، وفقاً لأحدث تقرير ربع سنوي من نايت فرانك.

دبي

وأوضح الموقع أن سوق الإسكان في دبي ازدهر منذ بدء جائحة كورونا والتعافي منها، وصولاً إلى عام 2023، الذي شهد تنفيذ بيع أكبر صفقة بنتهاوس قياسية في الإمارة، ببيع عقار فاخر تبلغ مساحتها حوالي 22 ألف قدم مربع في «كومو ريزيدنسز» على نخلة جميرا مقابل 500 مليون درهم بما يعادل نحو 136.13 مليون دولار خلال نوفمبر 2023.

ويتكون العقار، والذي لا يزال قيد الإنشاء، ومقرر الانتهاء منه في الربع الثالث من 2027، من 5 غرف نوم، ويتميز بجدران زجاجية تطل بشكل مذهل على أفق دبي، من مياه الخليج العربي المتلألئة إلى ناطحات السحاب الشهيرة.

أمريكا

كما استعرض الموقع عدداً من المواقع الأخرى، حيث نقل عن جوناثان ميلر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة التقييم العقاري ميلر صموئيل، قوله إن أمريكا شهدت نحو 30 صفقة بقيمة 50 مليون دولار أو أكثر في عام 2023.

لكن الزوجين الشهيرين الأمريكيين بيونسيه وجاي زي اشتريا منزلاً بمساحة 30 ألف قدم مربع في منطقة رئيسية في ماليبو، بقيمة 200 مليون دولار والتي اعتبرت أكبر عملية بيع على الإطلاق.

لندن

أما في لندن، فكانت أكبر صفقة في لندن خلال 2023 هي شراء قصر مايفير بقيمة 176.18 مليون دولار، والذي اشتراه أدار بوناوالا الرئيس التنفيذي لمعهد سيروم الهندي.

وتبلغ مساحة العقار نحو 25 ألف قدم مربع، والذي يعد ثاني أغلى عقار يتم بيعه على الإطلاق في لندن، وأكبر صفقة خلال 2023، حسبما قال الوكلاء العقاريون آنذاك.

أسبن

واستعرض الموقع صفقة تم تنفيذها في مدينة أسبن بولاية كولورادو، حيث تم بيع قصر للتزلج بقيمة 76 مليون دولار في سبتمبر 2023، والذي حطم الرقم القياسي لعام 2021 بقيمة 72.5 مليون دولار. وفي سيدني الأسترالية بيع منزل يعود تاريخه للقرن التاسع عشر في ضاحية «بلفيو هيل»، شرق ميناء سيدني، بحوالي 47.9 مليون دولار، في مايو 2023، وهي أكبر صفقة في أستراليا خلال 2023.

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