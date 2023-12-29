شمشير فاياليل رئيساً لمجلس إدارة «أمانات القابضة»

المصدر: دبي - البيان

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عينت «أمانات القابضة»، الشركة الاستثمارية الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم والمدرجة في سوق دبي المالي، الدكتور شمشير فاياليل رئيساً جديداً لمجلس الإدارة، ويأتي التعيين كجزء من التزام أمانات بالقيادة الاستراتيجية والابتكار في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم سريعي التطور.

ويحل الدكتور شمشير محل حمد عبدالله الشامسي رئيساً لمجلس الإدارة، حيث تم اتخاذ القرار في اجتماع مجلس الإدارة 28 ديسمبر 2023، كما عينت الشركة عبدالله محمد حسن محمد الحوسني نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ويتمتع الدكتور شمشير، الذي يعد أكبر مساهم فردي في أمانات، بخبرة كبيرة، ومن المتوقع أن تسهم رؤيته الاستراتيجية في استمرار نمو أمانات ونجاحها، وسيجلب الدكتور شمشير ثروة من الخبرة إلى منصبه الجديد رئيساً لمجلس الإدارة الجديد، وقد لعب دوراً محورياً في تشكيل مشهد خدمات الرعاية الصحية والتعليم في المنطقة، ويعد الدكتور شمشير هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، إحدى أكبر شركات تقديم خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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