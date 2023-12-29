أسهم الإمارات تودع 2023 بمكاسب 444.6 مليار درهم

المصدر: دبي ــ محمد عباس

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ودعت أسهم الإمارات المحلية العام 2023 بمكاسب سنوية كبيرة مدعومة بشكل رئيسي بقوة الاقتصاد الوطني والمكاسب القوية للأسهم المُدرجة، إلى جانب زيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، والإدراجات الجديدة.

ووفق رصد «البيان»، ربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ما يناهز 444.6 مليار درهم لترتفع الرسملة السوقية من 3.206 تريليونات درهم في نهاية العام 2022 وصولا إلى 3.651 تريليونات درهم في نهاية العام 2023، موزعة بواقع 2.963 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 581.97 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق المحلية بفضل مكاسب الأسهم القيادية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة التي شملت أدنوك للغاز، وبريسايت، والإنصاري، وأدنوك للإمداد، وتاكسي دبي، وإنفستكورب، وفينيكس، وبيورهيلث وأسهمت جميعها في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

وعزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية العالمية من مشترياتهم في الأسهم المحلية خلال 2023، في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلا عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبرى المؤسسات العالمية والإقليمية.

ووفق رصد «البيان»، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية خلال الـ12 شهراً الماضية بقيمة ناهزت 7 مليارات درهم خلال الفترة من يناير وحتى آخر جلسات ديسمبر الجاري.

كما سجل المستثمرون الأجانب غير العرب صافي استثمارات بنحو 4.6 مليارات درهم كمحصلة شراء في سوق دبي المالي خلال 12 شهراً الماضية، الأمر الذي يعكس مستوى الثقة في أسواق رأس المال في الدولة ورغبة المستثمرين الدوليين بالتعرف على اقتصاد الإمارات النشط من خلال أسواقها المالية.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي المالي خلال العام بنسبة 21.69% أو ما يعادل 723.73 نقطة ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة مغلقاً عند 4059.8 نقطة بنهاية 2023.

وجاء ضمن الأسهم الرابحة في سوق دبي خلال 2023، سهم الخليج للملاحة 963.86%، والفردوس القابضة 224.8%، واكتتاب القابضة 79.2%، ومصرف عجمان 76.23%، وإعمار للتطوير 62.1%، وبنك المشرق 55.9%، وتعليم القابضة 49.6%، وزاد الوطنية للتأمينات العامة 44.2%، وأمانات القابضة 41.2%، والاستشارات المالية الدولية 40%، وديار للتطوير 36%، وإعمار العقارية 35.1%، والإمارات دبي الوطني 33%، والعربية للطيران 31.2%، وأملاك للتمويل 29.8%.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» خلال العام متراجعا بنسبة 6.2% ليتراجع من مستوى 10211.09 نقطة في نهاية العام الماضي وصولا إلى 9577.85 نقطة بنهاية 2023، لكنه نجح خلال العام في تسجيل مكاسب بنحو 339 مليار درهم.

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