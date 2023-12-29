595 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 595 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 133 مبايعة بقيمة 505.76 ملايين درهم، منها 4 مبايعات للأراضي بقيمة 238.43 مليون درهم و129 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 267.33 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 165.62 مليون درهم في منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 24.63 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت مبايعتين بقيمة 56.63 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها مبايعة بقيمة 16.18 مليون درهم وثالثة في الجداف بتسجيلها مبايعة بقيمة 165.62 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 29.36 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14.72 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيراً مبايعة بقيمة 11.07 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 51.44 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 54.57 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 18.84 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 87.98 مليون درهم منها 3 رهونات أراضي بقيمة 84.4 مليون درهم و3 رهونات فلل وشقق بقيمة 3.58 ملايين درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 82.5 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 3.36 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل هبة واحدة بقيمة 1.76 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

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