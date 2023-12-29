صفقة كبيرة على «الرمز كوربوريشن» بـ67.6 مليون درهم

المصدر: دبي- محمد عباس

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شهد سوق دبي المالي، اليوم الجمعة، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم «الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير».

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقة على عدد 48.3 مليون سهم بقيمة 67.6 مليون درهم بسعر تنفيذ 1.4 درهم للسهم الواحد.

وخلال الجلسة، قفز مصرف الإمارات الإسلامي بالحد الأقصى عند 6.44 دراهم، وارتفع تعاونية الاتحاد 3.6%، والامارات دبي الوطني 0.9%، وديوا 0.8%، ومصرف عجمان 0.5%.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدني سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.

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