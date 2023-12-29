14 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 14 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2342 مبايعة بقيمة 9.77 مليار درهم، منها 216 مبايعة للأراضي بقيمة 4.38 مليار درهم و2126 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.38 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 600 مليون درهم في منطقة زعبيل الثانية تليها مبايعة بقيمة 456.52 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 213.4 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 4.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 52.39 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 916.04 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 117.95 مليون درهم.

أهم المبايعات

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 357.39 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 150 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 131.5 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية.

كما تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 356 مبايعة بقيمة 342.31 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 196 مبايعة بقيمة 881.92 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 183 مبايعة بقيمة 417.21 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.17 مليار درهم منها 86 رهونات أراضي بقيمة 1.57 مليار درهم و432 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.61 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة زعبيل الثانية بقيمة 603.37 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 377.78 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 203 هبة بقيمة 1.92 مليار درهم كان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 511.4 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 405.85 مليون درهم.

تصرفات اليوم

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم 595 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 133 مبايعة بقيمة 505.76 مليون درهم، منها 4 مبايعة للأراضي بقيمة 238.43 مليون درهم و129 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 267.33 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 165.62 مليون درهم في منطقة الجدّاف تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 24.63 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 56.63 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 16.18 مليون درهم وثالثة في الجدّاف بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 165.62 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 29.36 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14.72 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيراً مبايعة بقيمة 11.07 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

كما تصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 51.44 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 54.57 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 18.84 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 87.98 مليون درهم منها 3 رهونات أراضي بقيمة 84.4 مليون درهم و3 رهونات فلل وشقق بقيمة 3.58 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 82.5 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 3.36 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 1 هبة بقيمة 1.76 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 1.76 مليون درهم.

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