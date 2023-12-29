الانتهاء من مشروع «بن غاطي هايتس» السكني في قرية جميرا الدائرية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بن غاطي للتطوير، إحدى شركات التطوير العقاري في الإمارات، الانتهاء من مشروع «بن غاطي هايتس» الذي يضم 365 وحدة سكنية في منطقة قرية جميرا الدائرية.

يحتوي المشروع على شقق فاخرة بطابع عصري، وتتكون الشقق من غرفة إلى ثلاث غرف نوم مع صالة، ويحتوي المشروع على حوض سباحة للكبار والأطفال ومساحات خضراء، ومرافق لوقوف السيارات وصالة رياضية مجهزة بالكامل.

وتوفر المنطقة مجتمعاً آمناً وصديقاً للعائلات ويعد من أفضل المناطق التي توفر عوائد استثمارية جذابة للمستثمرين، ويلعب موقعه الاستراتيجي أحد أهم الأسباب في ذلك حيث يقع في منطقة قرية جميرا الدائرية بقلب دبي الجديدة على شارع الخيل من جهة، وشارع محمد بن زايد من جهة أخرى، إضافة إلى مداخل المنطقة الجديدة على شارع حصة، وسط مساحات خضراء ممتدة ومجموعة كبيرة من المرافق والخدمات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير المهندس محمد بن غاطي: نجح القطاع العقاري في الإمارات في تحقيق نقلات نوعية واستثنائية مما ساهم في ترسيخ مكانته مركزاً عالمياً رائداً للأسواق العقارية وذلك بفضل جهود دولة الإمارات والنمو المتزايد من المستثمرين الأجانب على طلب العقارات في السوق الإماراتي المزدهر بالفرص الواعدة. ويعود انتعاش السوق العقاري إلى عوامل عدة منها إجراءات القيادة الرشيدة والتي ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات واستقطاب المزيد من الكفاءات المهنية التي بدورها أثرت تأثيراً إيجابياً على أداء سوق العقارات في الدولة.

وأشار إلى أن الشركة تقدم الكثير من فرص الاستثمار الجذابة في المنطقة، حيث إن الشركة قامت بطرح أكثر من 20 مشروعاً في منطقة قرية جميرا الدائرية في أقل من ثلاث سنوات، تم إنجاز العديد منها.

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