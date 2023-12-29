«تاكسي دبي» تتيح ميزة الدفع اللاحق لخدمات النقل لأول مرة في الإمارات

المصدر: البيان

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وقّعت شركة تاكسي دبي، اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع شركة "تابي"، لتقديم حلول دفع مرنة لخدمات النقل التي تقدمها شركة تاكسي دبي.

وتأتي الاتفاقية، التي تعد الأولى من نوعها في مجال تقديم ميزة الدفع اللاحق لخدمات النقل على مستوى الإمارات، في إطار حرص تاكسي دبي على تعزيز سعادة ورفاهية المتعاملين عبر توفير أفضل الخدمات وتجارب نقل متميزة تجمع بين الكفاءة والراحة والابتكار، حيث تتضمن ميزة الدفع اللاحق لرسوم خدمات الليموزين لعدة ساعات وخدمات الأيدي الأمينة.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر شركة تاكسي دبي، من قبل السيد منصور رحمه الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، والسيد حسام عرب، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لشركة "تابي" بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وتتيح الاتفاقية للمتعاملين إمكانية الاستفادة من النموذج الناجح لميزة الدفع اللاحق التي يقدمها تطبيق "تابي" والتي تجمع بين سلاسة عمليات الدفع والراحة والملائمة ضمن منظومة شاملة ومتعددة القنوات، من خلال تقديم أرصدة ائتمان بدون فوائد على برامج التقسيط قصيرة الأجل، بما يتيح للمتعاملين الاستفادة من كافة خدمات تاكسي دبي مع إمكانية إدارة نفقاتهم بشكل أفضل.

حلول مبتكرة

وأكد منصور رحمه الفلاسي حرص تاكسي دبي على توفير أحدث التقنيات وابتكار الحلول التي تعزز من مستويات خدمات وتجارب النقل التي تقدمها بهدف تحقيق أعلى مستويات الرفاهية والسعادة للمتعاملين وإثراء تجربة تنقلهم في إمارة دبي بما يساهم في تعزيز التوجه نحو جعل دبي واحدة من أسعد مدن العالم، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار جهود "تاكسي دبي" لتوفير خدمات نقل وفق أعلى المعايير العالمية بصورة مبتكرة ومتميزة لإسعاد المتعاملين حيث تعتبر أول شركة من نوعها على مستوى الإمارات توفر ميزة الدفع اللاحق لخدمات النقل.

وأشار الفلاسي إلى أهمية التعاون مع شركة "تابي" الأمر الذي يتيح لتاكسي دبي إمكانية تقديم حلول دفع مرنة وسلسة وآمنة للمتعاملين المستفيدين من خدمات النقل وبما يتلاءم مع احتياجاتهم وميزانياتهم، حيث يجسد هذا التعاون، وسيلة مبتكرة من شأنها أن تؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي فيما يتعلق بطريقة وأسلوب الدفع الذي يعتمده المتعاملين مع خدمات النقل، ولا سيما فيما يتعلق بخدمات الحجز لمركبات الليموزين.

قدرات الدفع المرنة

من جانبه قال حسام عرب، "يسعدنا الدخول في شراكة مع "تاكسي دبي" التي تتميز بكونها شركة رائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة بإمارة دبي، وأكبر مشغل لمركبات الأجرة على مستوى إمارة دبي، بما يتيح لنا توفير قدرات الدفع المرنة لشريحة واسعة من المتعاملين من خلال الخدمات الذكية المتاحة عبر تطبيق "تابي"، بما يمكن المتعاملين من تحقيق أقصى استفادة من أموالهم وتحقيق أهدافهم المالية خلال استخدامهم لخدمات النقل التي توفرها "تاكسي دبي".

وتُقدم شركة تاكسي دبي مجموعة واسعة من حلول التنقل عبر أربعة محاور رئيسية للأعمال، تشمل خدمات مركبات الأجرة، وخدمات مركبات الليموزين لفئة كبار الشخصيات مع سائقين ذوي خبرة لتوفير تجربة فاخرة، بالإضافة إلى خدمات الحافلات، وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل.

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