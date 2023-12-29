«تريندز» يوصي بإعادة النظر في السياسة المالية لدول أفريقيا جنوب الصحراء

المصدر: أبوظبي - البيان

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أوصى مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» بضرورة إعادة النظر في السياسة المالية التي تتبعها دول جنوب الصحراء الأفريقية، حتى تجد حلاً لأزمة الديون التي تواجهها دول هذه المنطقة من القارة.

جاء ذلك ضمن دراسة حديثة أصدرها المركز بعنوان «مديونية أفريقيا جنوب الصحراء بين التأزم المحلي والتنافس الدولي»، تضمنت تحليلاً شاملاً لأزمة الديون التي تواجهها دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وتناولت الدراسة تطور المديونية في المنطقة، وتأثيرها على النمو الاقتصادي، وكيف استطاع الاقتصاد الصيني أن يمتلك معظم المديونية في دول المنطقة، وما السبيل لخروج دول المنطقة من أزمة المديونية.

وبينت الدراسة أن هناك مخرجاً كفؤاً وعادلاً لأزمة ديون أفريقيا جنوب الصحراء، يتمثل في مجموعة من الإجراءات السياسية، منها إعادة النظر في السياسة المالية التي تتبعها دول جنوب الصحراء الأفريقية، مع تحديد أهداف واضحة للديون وتحديد الخيارات بين القدرة على تحمل الديون والأهداف الإنمائية.

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