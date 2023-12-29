«مصدر» تطور ربط مشاريع طاقة نظيفة مع أوزبكستان

المصدر: طشقند - البيان

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شهد الرئيس شوكت ميرضيايف، رئيس جمهورية أوزبكستان، ربط مشاريع طاقة نظيفة بقدرة إجمالية تبلغ 1.4 جيجاواط نفذتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، بالشبكة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان.

وذلك خلال مراسم أقيمت يوم أمس وشارك فيها سعيد مطر سلطان الصيري القمزي، سفير الإمارات لدى جمهورية أوزبكستان، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ «مصدر»، وممثلون رفيعو المستوى عن الحكومة الأوزبكية، إلى جانب عدد من ممثلي شركات الاستثمار العالمية المشاركة في المشروع.

وخلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أشاد الرئيس الأوزبكي بعلاقات الصداقة والتعاون الوطيدة وطويلة الأمد التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، والتي تشمل الاستثمار وتطوير مشاريع طاقة متجددة في أوزبكستان.

وتشمل المشاريع التي تم ربطها بالشبكة، محطة زارافشان لطاقة الرياح، وثلاث محطات طاقة شمسية تقع في جيزاخ وسمرقند وشير آباد، وهو أكبر برنامج طاقة شمسية في المنطقة.

وعلى هامش مراسم الربط وبحضور جمشيد كوتشكاروف نائب رئيس الوزراء في جمهورية أوزبكستان، وقعت «مصدر» اتفاقية تنفيذ جديدة مع كل من وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان لتطوير مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة 2 جيجاواط.

وتشمل الاتفاقية أيضاً نشر نظم بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 1150 ميجاواط/ساعة ضمن خمسة مشاريع قائمة لشركة «مصدر» في أوزبكستان. وبعد هذه الاتفاقية، يصل إجمالي استثمارات «مصدر» في أوزبكستان إلى نحو 4 مليارات دولار.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر COP28 رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «يأتي ربط هذه المشاريع بالشبكة في إطار علاقات التعاون الوثيقة مع جمهورية أوزبكستان الصديقة، وانسجاماً مع الأهداف الطموحة لـ «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي تم التوافق عليه في مؤتمر «كوب 28».

والذي وضع خطة عمل متكاملة ومتوازنة للحفاظ على إمكانية تفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وتحقيق انتقال عادل ومنظم ومسؤول ومنطقي في قطاع الطاقة، وزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. ولا شك أن هذه المشاريع الطموحة تسهم في دعم هذا التوجه، وتعزيز حصة الطاقة المتجددة في المزيج العالمي للطاقة».

وقال محمد جميل الرمحي: «تمثل جمهورية أوزبكستان سوقاً استراتيجية رئيسية بالنسبة لنا في «مصدر»، ونفخر بالمساهمة بدور فاعل في دعم جهودها لتحقيق أهدافها للطاقة النظيفة، حيث تعكس هذه المشاريع التي تم ربطها بالشبكة الوطنية التزامنا طويل الأمد بالمساهمة في تسريع نشر حلول الطاقة النظيفة في أوزبكستان، ونثمن عالياً الثقة والتعاون بين «مصدر» وحكومة أوزبكستان».

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