سوق دبي يرتفع للجلسة الثالثة بمكاسب 539 مليون درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، أمس، وربح رأسماله السوقي نحو 539 مليون درهم، فيما صعد مؤشر السوق بـ0.28 % أو ما يعادل 11.21 نقطة، مسجلاً 4049.53 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 680.7 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 681.24 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «الوطنية الدولية القابضة» ارتفاعات 24 سهماً بسوق دبي المالي، وارتفع 6.7 %، فيما استحوذ سهم «دبي الإسلامي» على سيولة جاوزت 79.1 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة» بسيولة 36 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» جاذباً 34.1 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً 0.89 %. وتدعم أداء سوق دبي بارتفاع أسهم الاستشارات المالية الدولية 2.9 %.

والإثمار القابضة 2.9 %، وعمان للتأمين 2.6 %، والخليج للملاحة 1.24 % والعربية للطيران 0.73 %.

وشهد سوق دبي المالي خلال جلسة أمس تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم «اكتتاب القابضة» بقيمة إجمالية 3.78 ملايين درهم، حيث تم تنفيذ الصفقة على عدد 14.4 مليون سهم بسعر تنفيذ 0.263 درهم. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 27.4 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 58.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 31.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، بنسبة 0.40 % إلى مستوى 9563.96 نقطة، ليربح السوق 13 مليار درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 178.9 مليون درهم، تلاه «فينكس كروب» جاذباً 150.76 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 88.7 مليون درهم. وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم فينكس كروب 5 %، وأمريكانا للمطاعم 3.3 %، وإشراق للاستثمار 4.15 %، وإي أس جي 3.4 %.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 13.5 مليار درهم في تداولات أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.613 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس إلى 3.626 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.945 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و681.24 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.56 مليار درهم، موزعة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي، و275.64 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 438.77 مليون سهم عبر تنفيذ 20.6 ألف صفقة.

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