«سمانا» تستهدف مبيعات بـ 8 مليارات درهم 2024

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «سمانا للتطوير العقاري»، نجاحها في تجاوز القيمة الإجمالية للمبيعات التي كانت الشركة قد استهدفتها في 2023، وهي 3,3 مليارات درهم.

وتستهدف «سمانا للتطوير العقاري» تحقيق قيمة إجمالية أعلى للمبيعات خلال العام الجديد، وهي 8 مليارات درهم.

وتعتزم الشركة منح 18 عقد إنشاءات جديداً خلال عام 2024. وفي ما يتعلق بخطط «سمانا» للعام الجديد، فستتوسع الشركة في قوتها العاملة بنسبة 80 %، وستُعيِّن 455 موظفاً جديداً بنظام الدوام الكامل. وستكون غالبية التعيينات الجديدة في إدارة المبيعات.

واحتفلت «سمانا للتطوير العقاري» مؤخراً بمراسم تسليم مشروع «سمانا غولف أفينيو». وتتهيأ الشركة لتسليم 4 مشروعات أخرى في غضون فترة الــ 13 شهراً المقبلة.

وتستعد «سمانا للتطوير العقاري»، لتدشين مشروع فخم خلال 2024، لتلبي به متطلبات السوق المتميزة. وسيضع هذا المشروع «سمانا» في فئة الأسواق ذات الفخامة البالغة، التي تتراوح قيمة الوحدة العقارية الواحدة فيها بين 3 ملايين إلى 20 مليون دولار.

وتخطط الشركة لتأسيس مكاتب بالصين وأوروبا، لتوسيع وجودها العالمي، وجعل مشروعاتها أقرب للأسواق الرئيسة.

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