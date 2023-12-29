الاعتماد العالمي لـ«العلم الأزرق» لشواطئ نخيل

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة نخيل حصول 8 شواطئ تابعة لها في جبل علي ونخلة جميرا وجزر دبي، على الاعتماد العالمي لبرنامج «العلم الأزرق».

ويشير رفع العلم الأزرق على شاطئ ما، إلى أنه شاطئ نظيف، ويلبي كافة متطلبات السلامة والوصول المطلوبة، وتتم إدارته بشكل مستدام، بالإضافة إلى تحقيقه مستويات ممتازة لجودة المياه. و«العلم الأزرق» هو برنامج دولي رائد لإصدار شهادات الجودة البيئية، تملكه وتديره مؤسسة التعليم البيئي ، وهي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية، مقرها في الدنمارك.

ويهدف هذا البرنامج التطوعي، المتاح للشواطئ والمراسي الخاصة والعامة، على حد سواء، إلى ربط الجمهور بمحيطهم، وتشجيعهم لمعرفة المزيد عن بيئتهم. وتم منح هذه الشهادة حتى الآن لأكثر من 50 شاطئاً ومرسى في 51 دولة حول العالم.

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