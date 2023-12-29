المصدر: دبي- البيان

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تم افتتاح منتجع Th8 شاطئ النخلة دبي في نخلة جميرا. والمنتجع هو أول وجهة شاطئية فاخرة لفنادق ومنتجعات «آي إتش جي» في الإمارات والأول لعلامة فينيت كولكشن في المنطقة.

ويعتبر Th8 الذي يضم 132 غرفة وجناحاً، الفندق السادس الذي ينضم إلى العلامة التجارية الأولى لمجموعة فنادق ومنتجعات «آي إتش جي»، ويأتي في إطار تطلعات المجموعة للوصول إلى 100 فندق في غضون 10 سنوات.

يستمدّ المنتجع تسميته من المرحلة الثامنة من دورة القمر، ويجمع ما بين التصاميم المعاصرة وأناقة الشرق الأوسط بتصميمه المُستوحى من فن آرت ديكو الزخرفي وصيحات الموضة التي يشتهر بها ميامي بيتش.

ويوفر Th8 العديد من المزايا التي تشمل شاطئاً خاصاً وأحواض سباحة واسعة وكبائن خاصة، إضافة إلى نادي الأطفال وملعب لكرة السلة، ورياضات مائية، ومركز للفعاليات، ومركز للياقة البدنية.

ويضم مطعم إنفي وفلويد بيتش كلوب وميمو كافيه التي تقدم أفضل تجارب الطعام المستوحاة من النكهات المحلية والشرق أوسطية والعالمية، إضافة إلى خيارات تناول طعام مبتكرة. ويعزز المنتجع الإبداع من خلال برنامج «اللقاء مع الفن» الذي يقدم فرصاً للفنانين المحليين لعرض أعمالهم. ويقدم المنتجع أيضاً تجربة مراقبة القمر للضيوف عند الطلب.

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