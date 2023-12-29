10100 ترخيص تجارة إلكترونية بالإمارات نهاية 2023

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ عدد تجار الأونلاين والمنصات العاملة في تجارة السلع والخدمات إلكترونياً المرخصين حالياً في الإمارات 10100 تاجر ومنصة، يعملون وفق مؤشرات حديثة مدرجة في السجل الاقتصادي الوطني، في 13 نشاطاً وسلعة متنوعة للمستهلكين بمختلف أسواق الدولة مع نهاية العام الجاري.

وأظهرت المؤشرات أن الحصة الأكبر من تراخيص تجار الأونلاين تتركز في التجارة المتنوعة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمها الفيسبوك، حيث بلغ عدد المرخص لهم 4875 تاجراً، تلاه المرخصين للتجارة بشكل عام عبر المواقع الإلكترونية، بعدد 2928 مرخصاً.

وتنوعت التراخيص ارتباطاً بنوعية السلع، حيث بلغ عدد المرخص لهم في المتاجرة الإلكترونية بالمنتجات والخدمات الإلكترونية 2015، بينما سجل 91 ترخيصاً في المتاجرة إلكترونياً في الملبوسات والهدايا، ثم بيع الأجهزة المنزلية والشخصية، بعدد 70 مرخصاً.

ووصل عدد تجار الأونلاين في السلع الغذائية 39 مرخصاً، وعدد المرخصين في بيع المعدات والأجهزة إلكترونياً 28 مرخصاً، والمتاجرة الإلكترونية في أنشطة السفر 16 ترخيصاً، والمطبوعات 13 ترخيصاً، وفي بيع الذهب والمجوهرات 12 ترخيصاً.

بينما سجل عدد تجار الأونلاين في بيع تذاكر المنافسات الرياضية 8 تراخيص، والمركبات ووسائل النقل 6 تراخيص، فيما بلغ عدد الشركات العاملة في تطوير المتاجرة الإلكترونية 27 مرخصاً.

ووفق البيانات، توزعت التراخيص جغرافيا داخل الدولة، طبقاً لنوعية الخدمات والسلع المرخصة، حيث تركزت الحصة الأكبر من التراخيص بشكل عام بحوالي 75 % في أبوظبي، بإجمالي يتجاوز 7600 ترخيص، حيث استقطبت بمفردها 4767 ترخيصاً لتجار وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب 2828 ترخيصاً للتجارة المتنوعة عبر المواقع الإلكترونية.

فيما سجلت أسواق الدولة الأخرى تركيزاً أكبر للمتاجرين في السلع والخدمات المتخصصة، حيث ضمت رأس الخيمة 2100 ترخيص، الحصة الأكبر منها في تجار الأونلاين بالمنتجات والخدمات الإلكترونية بحوالي 1932 ترخيصاً، بينما ضمت دبي 116 ترخيصاً للمتاجرة الإلكترونية.

حيث تركزت التراخيص في قطاعات بيع المطبوعات والمعدات والأجهزة المنزلية والمجوهرات والأغذية وخدمات السفر والمركبات.

وتوزعت بقية الترخيص بين الدوائر والمناطق الاقتصادية في كل من الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، وفي مقدمها تراخيص المتاجرة الإلكترونية في كل من الأجهزة الإلكترونية والمتاجرة المتنوعة عبر المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز