21 % من قطاع الضيافة بدبي مزودة بأنظمة تبريد المناطق من «إمباور»

المصدر: دبي - البيان

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اجتمعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، مؤخراً، بمجموعة من أبرز مشغلي قطاع الضيافة في دبي، بهدف صياغة خطط جديدة لحماية البيئة، وبما يواكب مخرجات «كوب 28»، التي احتضنتها الدولة بنجاح فائق.

وتقدم المؤسسة خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة لأكثر من 21% من أيقونات دبي ووجهاتها السياحية والترفيهية.

ومن أبرزها «برج العرب» و«اتالنتش ذا رويال» و«منتجع شاطئ العنوان» و«هيلتون دبي بالم جميرا» و«فندق الماريوت» و«ذا لانا» التابع لمجموعة «دور شستر» و«جي. دبليو. ماريوت ماركيز دبي»، و«أبراج الإمارات جميرا» و«ذا دورشستر كولكشن ديب» و«فندق جميرا بيتش» و«فندق النسيم جميرا»، وغيرها من فنادق فخمة وعالمية.

وتخلل الاجتماع نقاشات سلطت الضوء على سبل حماية الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة استخدام المياه في عمليات تبريد المناطق، وأحدث أساليب الصيانة التحضيرية، لضمان بناء منظومة كاملة وسلسلة متكاملة وموثوقة ومستدامة في كل مراحل تبريد المناطق، وغيرها من المسائل التشغيلية.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، شهد الاجتماع عروضاً فنية قدمتها القيادات المهنية في المؤسسة، وتصدت فيها بالبحث العملي والعلمي المعمق لمحاور عدة، أبرزها أحدث التقنيات التي تستخدمها المؤسسة في العمليات الإنتاجية، والأنظمة العصرية الضامنة لتمكين المستخدمين من الحصول على خدمات سلسة وموثوقة ومستدامة، هذا غير المكاسب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تتيحها استخدامات أنظمة تبريد المناطق.

مؤكداً على أن الخدمات التي تقدمها «إمباور» لقطاع الضيافة في إمارة دبي، ينسجم مع تطلعات الإمارة في بلوغ الاستدامة، و«العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية»، وهو الهدف الذي تنهض فيه المؤسسة لجهة تمكين كل القطاعات من خفض غازات الدفيئة، باستخدام خدمات تبريد المناطق التي أثبتت فعاليتها في حماية البيئة وحماية الموارد الطبيعية».

وأكد بن شعفار أن النتائج الباهرة لنظام تبريد المناطق، ومساهمته في خفض الانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية، يدعم النظام الذي تتبعه المنشآت الفندقية في دبي لاحتساب البصمة الكربونية، ما يعزز من رؤية الحكومة للوصول إلى اقتصاد أخضر، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية تبنّي القطاع لأنظمة تبريد المناطق.

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