«دراجون أويل» تفتتح أكبر مكتب إقليمي لها في تركمانستان

المصدر: دبي- البيان

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افتتحت شركة دراجون أويل المملوكة بالكامل لحكومة دبي، أكبر مكتب إقليمي لها خارج الدولة، في عشق أباد عاصمة تركمانستان، بحضور وفد رسمي رفيع من حكومة تركمانستان تقدمه جوفانش أغاجانوف رئيس مجلس إدارة شركة «إس سي تركمانبيت».

حضر حفل الافتتاح علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، وماكسات بيرلييف، المدير العام لشركة نابيكو، وسليمان الزحمي نائب سفير دولة الإمارات لدى تركمانستان، وكبار مسؤولي الشركات النفطية العاملة هناك، أبرزها بتروناس تركمانستان ومترو الدولية وغيرها من الشركات.

ويمثل المكتب الجديد في تركمانستان خطوة هامة للشركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة كدخول صناعة الهيدروجين الأزرق بحلول عام 2029، وزيادة استثماراتها من خلال رفع الطاقة الإنتاجية للنفط في السوق التركمانية البالغة حالياً نحو 60 ألف برميل أو من خلال المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة.

وتستهدف دراجون أويل رفع إنتاجها البالغ حالياً 180 ألف برميل إلى 250 ألف برميل يومياً في النمو الطبيعي لإنتاج المواقع في نهاية 2025، مع إيلاء تركمانستان الاهتمام الكبير في هذه الزيادة المتوقعة.

وقال علي الجروان: افتتاح المكتب الإقليمي للشركة في تركمانستان، هو نتاج ثمار أكثر من 20 سنة من التواجد هنا، وندشن بذلك فصلاً جديداً من التعاون الجاد والمثمر مع تركمانستان وهو أيضاً تأكيد على الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا».

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