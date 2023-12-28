تعاون خرائط Petal Maps من هواوي و تواصل سوبر آب لتقديم خدمة خرائط مستقبلية

المصدر: البيان

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وقّعت خرائط بيتال، نظام الخرائط الخاص بهواوي، مذكّرة تفاهم مع تطبيق تواصل، الرائد في تكنولوجيا الاتصال في الإمارات.

ويهدف هذا التعاون إلى تقديم خدمات خرائط محسّنة للمستخدمين من الطرفين الذين يتوسّعون دولياً. حضر حفل التوقيع عبد الجبار الصايغ، رئيس مجلس الإدارة في تواصل، وإيريك تان، مدير الخدمات السحابية للمستهلكين في هواوي، قسم إدارة الأعمال والحلول الخارجية.

التعاون العميق في المعلومات لتعزيز بيانات خرائط Petal Maps

تواصل سوبر آب هو تطبيق رائد يقدم منصة اجتماعية للتواصل والمراسلة، مقرّها في أبوظبي وتعمل على نطاق عالمي.

تأسست تواصل لتكنولوجيا المعلومات في عام 2022، لتصبح رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات في وقت قصير، ولتصل خدماتها اليوم إلى أكثر من 2.5 مليون مستخدم.

من خلال التطبيق نفسه، تلتزم تواصل بتقديم خدمات موثوقة وذات مستوى عالٍ وسهل الاستخدام يواكب التطورات السريعة في العالم الرقمي.

من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، سيقدم تطبيق تواصل لخرائط Petal Maps مسارات GPS المحلية وبيانات الطرق وصور الشوارع بزاوية 360 درجة ومعلومات محلية أخرى دقيقة. إضافة إلى ذلك، سيعزّز هذا التعاون بيئة بيانات Petal Maps العالمية، دعمًا للمستخدمين ولشركات السيارات الصينية في التوسع على المستوى العالمي. في الوقت نفسه، ستساعد الإمكانيات العالمية لمنصة خرائط Petal Maps في مواصلة توفير تجربة سفر أكثر راحة وكفاءة للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط، وتلبية احتياجات المسافرين وتوفير دعم خدمي فعّال لتعزيز الأعمال المحلية.

تعزيز بيئة بيانات عالمية لتسهيل التوسّع الفعّال لشركات السيارات الصينية على مستوى العالم

تتعاون خرائط Petal Maps بنشاط مع شركاء عالميين في النظام البيئي، وتتكامل هذه البيانات العالمية من خلال البناء المشترك للنظام البيئي. وقد بلغت حتى الآن بيانات المنتجات المنافسة لشركات السيارات الصينية التي تتوسع في الخارج أكثر من 320 مليون نقطة اهتمام (POI). خلال مؤتمر قمة مطوّري هواوي HDC·Together، الذي جرى في أغسطس من هذا العام، تم اقتراح استراتيجية خدمات هواوي للأجهزة المحمولة الخاصة بحلول السيارات HMS for Car لأول مرة.

بالإضافة إلى التعاون مع منصات متفوقة مثل خرائط Petal Maps، ستقدم استراتيجية HMS for Car خدمات شاملة مع منتجات وتجارب رائدة وخدمات بيئية أجنبية غنية، إضافة إلى تعاون في الحوسبة السحابية لـ هواوي، مما يضمن توسعًا عالميًا فعّالًا لشركات السيارات الصينية.

يمثل هذا التعاون المبتكر بين تطبيق تواصل وخرائط Petal Maps محطّة هامة لاستكشاف سوق الشرق الأوسط.

كذلك، يؤكّد على الالتزام المشترك في بناء حلول عالمية للسيارات مع أهم الشركاء وتوفير تجربة أفضل للمستخدم.

هذا وتبقى خرائط بيتال ملتزمة بتحسين نظامها البيئي العالمي للبيانات والخدمات، من خلال تقديم الدعم لشركاء السيارات الصينيين لتحقيق نجاح متميّز على المستوى العالمي

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